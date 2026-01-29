El Congreso de los Diputados ha desconvocado este jueves la Comisión de Interior en la que estaba prevista la comparecencia del ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, debido a una indisposición que le ha impedido acudir a la sesión extraordinaria programada.

Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a Europa Press que la suspensión responde a una indisposición del ministro, que no reviste gravedad, pero que le ha impedido asistir a la Cámara Baja. La comisión estaba convocada para que Grande-Marlaska informara sobre la implantación de la baliza de señalización de emergencia V16, cuyo uso es obligatorio en España desde el pasado 1 de enero.

La comparecencia había sido solicitada por el Partido Popular, que reclamó explicaciones al titular de Interior sobre el proceso de aplicación de esta nueva señalización vial. La petición fue defendida por el grupo parlamentario popular el pasado martes durante la reunión de la Diputación Permanente, donde el Partido Socialista confirmó su apoyo a que el ministro acudiera al Congreso antes de que finalizara el mes de enero.

La baliza V16 y su obligatoriedad

La baliza V16 sustituye a los tradicionales triángulos de preseñalización para advertir de averías o accidentes en carretera. Desde el 1 de enero de 2026, su uso es obligatorio para todos los vehículos que circulan por la red viaria española. Este dispositivo luminoso debe colocarse sobre el techo del vehículo y permite alertar a otros conductores sin que el usuario tenga que abandonar el interior del coche.

Para poder utilizarse legalmente, las balizas deben estar certificadas por IDIADA o por el Laboratorio Oficial José María Madariaga (LCOE), los dos organismos técnicos autorizados para comprobar que los modelos cumplen la normativa vigente en materia de visibilidad, conectividad y funcionamiento.

No disponer de una baliza V16 en el vehículo o utilizar un dispositivo que no esté homologado conlleva una sanción leve de 80 euros, la misma cuantía que se aplicaba anteriormente por no llevar los triángulos de preseñalización.

Solicitudes del PP a la DGT

En paralelo a la comparecencia solicitada al ministro, el Partido Popular en el Congreso ha registrado una petición dirigida a la Dirección General de Tráfico para que remita expedientes, informes técnicos, jurí;dicos y económicos relacionados con la implantación de la señal V16.

En concreto, el grupo parlamentario reclama documentación que acredite la eficacia, viabilidad e implementación de esta medida como prioritaria para garantizar la protección de los usuarios en las carreteras del Estado y su contribución a la reducción de la siniestralidad vial.

Los fallos técnicos

La implantación de la baliza V16 ha estado marcada por la retirada de la homologación de varios modelos poco antes de que su uso se convirtiera en obligatorio. A escasos días de la entrada en vigor de la medida, la Dirección General de Tráfico retiró la certificación a distintas balizas que hasta ese momento podían comercializarse.

Según las explicaciones ofrecidas, esta retirada no se debió a fallos técnicos en el funcionamiento de los dispositivos, sino principalmente a la falta de renovación de las licencias por parte de algunos fabricantes, un requisito indispensable para mantener la homologación en vigor.

La confusión con las multas

La incertidumbre sobre las sanciones por no llevar la baliza V16 no ha surgido con su entrada en vigor, sino que arrastraba meses de mensajes contradictorios por parte de la propia DGT. Desde el 1 de enero, esa falta de claridad se ha trasladado a la carretera, donde muchos conductores siguen sin saber si pueden ser multados o si existe un margen de adaptación.

En ese contexto, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ya había señalado en meses anteriores que no habría una campaña específica de control ni sanciones inmediatas, y que durante 2026 se aplicaría un periodo de flexibilidad. "El objetivo es que a lo largo del año se normalice el uso de la baliza", explicó entonces en una entrevista en Espejo Público.

Navarro también precisó en su momento que no se pararía a los vehículos únicamente para comprobar si llevaban la V16, aunque sí podría solicitarse en el marco de otra infracción, junto con la documentación habitual desde el 1 de enero.