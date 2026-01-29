Patronales y cámaras catalanas tachan de insuficiente la financiación singular y piden más inversiones en la región

La plana mayor de las organizaciones económicas y empresariales de Cataluña ha emitido una nota conjunta en la que califica de insuficiente el modelo de financiación autonómica singular para la región pactado entre los socialistas y ERC.

Alentados por Junts per Catalunya, el partido del prófugo Carles Puigdemont, los empresarios organizados en torno a patronales como Foment, la directamente separatista "FemCat" que recién preside Tatxo (Josep Maria) Benet, la Fira de Barcelona, el Círculo de Economía, el Colegio de Economistas o el Real Automóvil Club de Cataluña enmiendan la plana al Gobierno de Pedro Sánchez, al "Govern" de Salvador Illa y a Oriol Junqueras, el líder de ERC al que conocen bien de cuando ejerció como vicepresidente de la Generalidad y Consejero de Economía en el ejecutivo que perpetró el golpe de Estado. A estas entidades se han sumado trece cámaras de comercio, las de las cuatro capitales de provincia y otras como la de Sabadell, Manresa, Reus o Palamós.

En la nota se concluye que "la nueva propuesta de financiación autonómica debe entenderse como un punto de partida que supone una mejora respecto al modelo vigente, pero no es suficiente en determinados aspectos que habría que desarrollar si se desea dar respuesta a las reclamaciones que históricamente se han realizado desde Cataluña".

A la patronal catalana y el resto de firmantes no les convence del todo el modelo porque, añaden, "es una propuesta, además, que es extensible al conjunto de comunidades autónomas de régimen común y todas ellas pueden salir beneficiadas. No se entienden, en este sentido, muchas de las críticas que se han hecho a la propuesta basadas en que esta surja del pacto entre partidos catalanes y el gobierno central. Esto ha sido así casi siempre que se ha revisado el sistema de financiación autonómica".

En el comunicado se pide además que los partidos catalanes trabajen juntos en el trámite parlamentario "para mejorar el modelo propuesto y garantizar que los cambios se consoliden en el futuro". Las patronales y entidades económicas insisten también en que "todas las mejoras del sistema, lideradas siempre desde Cataluña, han sido paulatinas y acumulativas. Esta propuesta es un punto de partida para alcanzar mayores niveles de justicia y transparencia en la financiación territorial, aunque está alejada de las cuotas de autogobierno a las que Cataluña aspira".

A favor de la ordinalidad solo para Cataluña

Lo que sí les parece bien a los empresarios catalanes organizados en esos círculos que tan activos se mostraron a favor del proceso separatista es la inclusión de la cláusula de la ordinalidad solo para Cataluña. Así, manifiestan que "con la información disponible parece que la nueva propuesta respeta el principio de ordinalidad para Cataluña, calculado con población ajustada, al menos para el ejercicio 2027 (es decir, que las comunidades que más recursos generan por el sistema de financiación no pierdan posiciones relativas en recursos por habitante ajustado después de la redistribución)".

No obstante, "aunque la lógica de la propuesta está construida en torno al principio de población ajustada y, por tanto, es este el criterio adecuado para evaluar el cumplimiento de la ordinalidad en el marco del nuevo modelo, cabe notar que no se cumpliría en términos de población real (según el padrón). Por último, hay que procurar que la ordinalidad por habitante ajustado se siga cumpliendo más allá de 2027. Dado que el nuevo modelo no lo garantiza, este debería ser uno de los ámbitos prioritarios de mejora a tener en cuenta".

Además, aprovechan la crisis ferroviaria para reclamar más inversiones. Así, señalan que "aunque no forman parte del modelo de financiación, aumentar las inversiones del Estado en Cataluña, en línea con su peso en el PIB y su condición de motor económico del conjunto del Estado (sic), es una vía igualmente efectiva que contribuye simultáneamente a la reducción del déficit fiscal y a la mejora del progreso y el bienestar del país".

Situación "crítica" de las infraestructuras

"La situación de las infraestructuras catalanas es crítica, como es de actualidad, poniendo en evidencia un déficit acumulado de infraestructuras por un valor similar al del presupuesto anual de la Generalidad. Cabe recordar que con los últimos datos disponibles comparativos por comunidades autónomas, Cataluña vuelve a ser en 2023, por tercer año consecutivo, la comunidad autónoma con un grado de menor ejecución de la inversión total del Estado. El porcentaje de ejecución medio de Cataluña en el período 2015-2023 ha sido del 55,6%, una cifra considerablemente inferior a la media del conjunto del Estado (72,6%)", aseguran.

Los firmantes son Barcelona Global, "Cercle d’Economia", "Col·legi d’Economistes de Catalunya", FemCat, Fira de Barcelona, Foment, Pimec (pequeña y mediana empresa), RACC (el club de conductores) y las cámaras de comercio Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Tarrasa, Sabadell, Manresa, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Reus, Tortosa, Tárrega y Valls.