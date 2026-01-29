Carta de una víctima de Adamuz a Sánchez: "Teme más una cruz que a Bildu"

El reciente choque de dos trenes en Adamuz ha dejado un dolor profundo entre los pasajeros y familiares de las víctimas, que continúan expresando su indignación y reclamando medidas para evitar que tragedias como esta se repitan.

El grave accidente ferroviario sacudió el municipio cordobés cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, descarriló e impactó contra un tren Alvia que circulaba en sentido contrario entre Madrid y Huelva. El siniestro, uno de los más graves en la historia reciente del ferrocarril español, dejó 45 muertos y centenares de heridos. Los pasajeros relataron instantes de pánico absoluto mientras los servicios de emergencia y protección civil trabajaban intensamente para rescatar a los heridos y asegurar la zona del accidente.

Las investigaciones preliminares señalan que podrían existir problemas de mantenimiento en la red ferroviaria y el primer informe oficial del accidente dice que la vía se rompió antes del paso del Iryo. Pese a ello, las autoridades han indicado que el siniestro sigue bajo estudio para determinar sus causas exactas.

Fidel Sáez escribe a Pedro Sánchez

Uno de los testimonios más estremecedores es el de Fidel Sáez, quien perdió a su madre en el accidente. Sáez ha relatado en varias entrevistas cómo su familia se vio atrapada en el primer vagón del convoy siniestrado. Tras el impacto, el vagón quedó reducido a un amasijo de hierros. Su madre perdió la vida en el accidente, mientras que su hermano logró sobrevivir junto a sus dos hijos y un sobrino.

Según relató, su hermano permaneció cerca de una hora y media atrapado entre amasijos de hierro y escenas de extrema dureza, rodeado de personas fallecidas y convencido de que no saldría con vida. Pese a estar herido protagonizó uno de los actos más valientes tras el siniestro al conseguir sacar a sus hijos impulsándolos con los pies por la ventanilla, donde fueron recogidos y protegidos por una mujer hasta la llegada de la Guardia Civil y la Policía. Fue su hermano, quien tras el rescate y su estancia en la UCI, animó a Fidel a recordar públicamente a su madre por lo que fue y por lo que significó para la familia.

Movido por el dolor y la indignación, Fidel ha escrito una carta abierta al Presidente del Gobierno, en la que critica la gestión del Ejecutivo tras la tragedia. "Le escribo esta carta sabiendo que jamás la leerá, pues entiendo que usted está muy ocupado, buscando una nueva mentira", comienza. En ella cuestiona la eficacia y transparencia del Gobierno, denuncia que las familias afectadas han sido humilladas y exige responsabilidad política. Critica además la decisión de aplazar el funeral de Estado, y resalta la importancia del consuelo religioso para los ciudadanos afectados. Finalmente, le pide al Presidente que considere su renuncia para no seguir dañando a un país "profundamente herido".

Carta completa de Fidel Sáez al Presidente del Gobierno