Acción internacional contra Zapatero: los neoyorquinos divisan la "corrupción" del PSOE

La asociación Hazte Oír ha realizado una nueva acción internacional que señala al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En ella, la organización ha querido llevar la "lona del corrupto" a Nueva York con el objetivo de exponer a los dirigentes socialistas y sus conexiones con el dictador encarcelado Nicolás Maduro.

La acción se enmarca en una ofensiva contra Zapatero y Sánchez, ya anunciada por la asociación y que lleva en marcha varios meses. Esta, según ha destacado Hazte Oír mediante un comunicado, se divide en tres escenarios: el nacional –Hazte Oír presentó una querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional—; el internacional, mediante diferentes acciones en la Corte Penal Internacional; y, en este caso, en Nueva York, mediante la divulgación de información al respecto de los supuestos casos de corrupción que acosan al jefe del Ejecutivo.

En esta ocasión, la asociación ha publicado un artículo que expone los casos que, a su juicio, acorralan a Pedro Sánchez y señala "el eje Zapatero–Maduro". "Es la lona del corrupto llevada al escaparate internacional", explica el comunicado.

En particular, el frente de Nueva York busca situar el foco en una de las principales plazas internacionales donde se investigan y persiguen causas vinculadas al régimen venezolano. Y, ante el empeño de Pedro Sánchez por blindar su imagen fuera de España, Hazte Oír ha decidido internacionalizar lo que, según ellos, "está ocurriendo realmente: llevar la verdad sobre la corrupción y sus apoyos al escenario donde más le preocupa, el internacional".