Azcón anuncia deducciones en el IRPF y ayudas a los autónomos por baja médica

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha presentado un paquete de medidas destinadas a respaldar a los autónomos de la región. Entre ellas, destaca la ampliación de la cuota cero para nuevos autónomos de 12 a 24 meses para quienes enfrenten mayores dificultades, así como deducciones fiscales y bonificaciones en caso de baja médica.

Azcón ha subrayado que los autónomos son "nuestros superhéroes, gente que emprende, dispuesta a sacrificarse y necesitan todo el apoyo y respaldo". En los últimos 30 meses se han implementado políticas que, según ha destacado el Partido Popular, han tenido éxito gracias al trabajo de la Dirección General de Pymes y Autónomos, y han dado al colectivo "la importancia que no tenía con anterioridad".

Entre las iniciativas anteriores, destaca la Cuota Cero para nuevos autónomos que mantuvieran su actividad durante un año, con la que se beneficiaron 891 personas en 2024, cifra similar a 2025, con ayudas de 850.000 euros anuales.

Nuevas medidas y bonificaciones

El plan de Azcón incluye la ampliación de la cuota cero a 24 meses para aquellos autónomos con mayores dificultades. Además, los profesionales que sufran baja médica podrán acogerse a dos meses de bonificación en la cuota de autónomos.

En un contexto de despoblación, el Partido Popular ha propuesto deducciones autonómicas en el IRPF para los autónomos que mantengan su actividad en zonas despobladas, con el objetivo de incentivar la permanencia de negocios en estas áreas.

Estas son algunas de las medidas que proponemos para nuestros autónomos. Vamos a garantizar la cuota cero para nuevos autónomos durante los 12 primeros meses y la ampliaremos a 24 meses para aquellos que tengan más dificultades. Además, bonificaremos dos meses de cuota de… pic.twitter.com/IXtJC1YSOD — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 29, 2026

Relevo generacional y planes de emprendimiento

Además, se ha resaltado el Plan de Relevo Generacional, desarrollado para garantizar la continuidad de negocios rentables cuyos titulares se jubilan, censando los negocios que necesitan nuevos autónomos.

El Partido Popular ha recordado otros programas puestos en marcha bajo el gobierno del PP, como el Plan Aragonés de Trabajo Autónomo y Emprendimiento, que según él permanecía inactivo durante el gobierno socialista. Asimismo, se facilita el acceso a la Ley de Segunda Oportunidad para emprendedores que necesiten apoyo para iniciar un nuevo negocio.