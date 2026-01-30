Carmen Pano ratifica ante el juez que llevó dos bolsas con 45.000 euros a Ferraz

La empresaria Carmen Pano ha ratificado en la Audiencia Nacional este viernes que ella realizó dos entregas por valor total de 90.000 a la sede del Partido Socialista en Ferraz.

Según fuentes cercanas al caso, Pano ha señalado durante su declaración que ella llevaba el dinero a Víctor de Aldama y que en alguna ocasión un chófer llegó a ir su casa para efectuar la recogida. Por otro lado, Pano ha precisado que realizo dos entregas de 45.000 euros cada una a Ferraz aunque no recuerda con exactitud cómo eran las bolsas que entregó. Pano también ha comentado que una de las entregas de dinero la recibió de un tal "Lolo".

Sin embargo, Víctor de Aldama desmintió un día antes las declaraciones de Pano señalando que era ella quien le entregaba el dinero a él. "Esta señora nunca ha entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz".

Aldama señaló que "Pano me entrego entre 40 y 50 mil euros para ellos", en referencia a Koldo García y a José Luís Ábalos. El empresario ha criticado la versión de Pano señalando él ya se ha acusado de entregar "cantidades de dinero muy superiores a los 90.000 euros" por lo que su versión sobre las entregas de dinero "no tiene sentido".

Por otro lado, el empresario también cargó contra Pano cuando le preguntaron su relación con los hidrocarburos. "Claudio Rivas era socio mío con el tema de los restaurantes" y apunta a que "quien empieza conmigo en el tema hidrocarburos es Carmen Pano".

"Me dijo que él no tenía chófer"

El 16 de diciembre de 2024, Pano declaró ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que efectuó dos entregas 45.000 euros en la sede del PSOE. Este dinero, según su testimonio, fue camuflado en una bolsa de plástico que a su vez se introdujo en una bolsa de papel.

De igual manera, durante su intervención en el Tribunal Supremo el pasado 25 de febrero Pano reafirmo la versión de que fue ella quien entregó las bolsas de dinero." Se llevaron al despacho de Víctor de Aldama en la calle Alfonso XII, que era dónde tenía su despacho. En las dos ocasiones me dijo que él no tenía al chófer y que no había nadie para llevar el tema y que por favor lo llevara yo", señaló Pano.