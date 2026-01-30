Juristas afines a Sánchez blanquean a García Ortiz y le allanan el camino al indulto

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reaparecido este jueves en un acto en el Ateneo de Madrid, donde diversos juristas han presentado un manifiesto crítico con la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.

El manifiesto ha sido suscrito por más de 150 juristas, entre ellos exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez o el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón —condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo de España a 11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de las conversaciones que los principales imputados de la red de corrupción Gürtel mantenían en prisión con sus abogados—. El manifiesto está también suscrito por abogados, fiscales, catedráticos, además del exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta o la exalcaldesa de Madrid y juez emérita Manuela Carmena.

"Una sentencia inquietante"

El documento es muy crítico con la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado, y se titula "Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia".

"La sentencia no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos", señala el texto, que recuerda que en un proceso penal "no bastan las sospechas, ni las imaginaciones: es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple".

Los abajofirmantes consideran de especial relevancia que la sentencia prescindiera del valor de los testimonios de los periodistas que negaron categóricamente que el entonces fiscal general fuera su fuente y sostiene que el resto de indicios empleados para condenarle "no superan el umbral de la mera sospecha y admiten explicaciones normales y lícitas".

Convertir estos hechos en pruebas de culpabilidad supone, en la práctica, "invertir la carga de la prueba y exigir al acusado que demuestre su inocencia", lo que resulta "incompatible" con la presunción de inocencia.

Consideran también que la nota de prensa difundida perseguía desmentir una acusación falsa e incluso delictiva sobre el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, por lo que defienden que existía "un interés público" evidente en informar y, por tanto, sancionar penalmente esa actuación "supondría atar de pies y manos a la Fiscalía General del Estado frente a bulos, mentiras y acusaciones falsas". Por lo tanto, en opinión de los firmantes del manifiesto, la nota de prensa no constituye delito de revelación de secretos, por lo que piden que la sentencia sea anulada en las instancias superiores correspondientes al no haberse acreditado la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Homenaje en el Ateneo

En el acto de anoche en el Ateneo de Madrid, la veterana abogada laboralista Paca Sauquillo ha actuado como introductora destacando la "dignidad" con la que ha llevado García Ortiz todo este procedimiento penal.

El primero en intervenir ha sido el socialista Manuel de la Roca, que fue primer alcalde de Fuenlabrada tras la Transición y consejero de Educación bajo la presidencia autonómica de Joaquín Leguina (PSOE), quien ha señalado que la sentencia es "indignante" y ha tildado como un "hecho bochornoso" el cese de García Ortiz.

Por su parte, la vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Pepa Berdugo García-Maestro, ha puesto el énfasis en que todo el procedimiento penal ha sido "inquietante", destacando el "maltrato institucional" al que, a su juicio, ha sido sometido el ex fiscal general del Estado.

En el acto ha tomado también la palabra el abogado, político, periodista y cofundador de CCOO, Nicolás Sartorius, que ha defendido la presunción de inocencia de García Ortiz y ha señalado que le parece una "aberración" la resolución del Tribunal Supremo. Sartorius ha puesto el énfasis en la parte de la sentencia en la que la culpa recae sobre el acusado o su "entorno": "No tenían ni idea de quién había sido, nunca he visto nada parecido a esto".

El homenaje a García Ortiz ha terminado con la lectura del manifiesto "Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia" que califica de "inaceptable" la condena.