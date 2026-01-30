Rectificación del Grupo de Empresas Azvi S.L

En cuanto a Víctor de Aldama Delgado, Grupo Azvi señala que:
El pago de 18.000 euros realizado en 2019 estaba vinculado exclusivamente a una aportación para la compra de una acción en un futuro proyecto deportivo privado que finalmente no prosperó: el Club de Natación Trastámara de Sevilla.
Pocos meses después de su abono, al no prosperar el proyecto deportivo, dicha aportación fue reclamada y devuelta íntegramente, con fecha 17 de marzo de 2020, existiendo respaldo documental bancario.
De hecho, el propio Víctor de Aldama, en publicaciones del pasado 20 de enero en sus redes sociales, se ha desmentido a sí mismo reconociendo que dicho pago no correspondía a una comisión de ningún tipo. Dicho desmentido del Sr. Aldama sigue siendo público y perfectamente accesible a consulta.