Ábalos, el preso más carismático de Soto del Real: "Cae simpático y tiene un círculo bastante amplio de amigos"

El exministro socialista José Luis Ábalos continúa su proceso de adaptación a la cárcel de Soto del Real tras cumplir dos meses en prisión preventiva.

Ábalos fue encarcelado a finales del pasado mes de noviembre por el "riesgo extremo" de huida que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente apreciara tanto en él como en su exasesor Koldo García tras pedir la Fiscalía Anticorrupción contra ellos 24 y 19,5 años de prisión.

Según han explicado fuentes penitenciarias a Libertad Digital, Ábalos se ha adaptado bastante bien al ambiente de la prisión, ya que este cae muy simpático y cuenta ya con un "círculo bastante amplio" de conocidos entre los presos, después de dos meses en la cárcel.

Ábalos y Koldo dejaron de compartir celda hace dos semanas después de que lo hubiese pedido el exasesor ministerial justificando que Ábalos fumaba en la celda, lo que le molestaba porque no es fumador. Ahora, según ha podido saber LD, Koldo y Ábalos no comparten celda, pero tienen celdas contiguas, por lo que su relación sigue siendo fluida.

Los diferentes hábitos que llevaron a Koldo a pedir el traslado a una celda individual no han cambiado: Ábalos sigue fumando en la celda y se encuentra dedicado a la lectura de documentos sobre su causa y la prensa nacional; mientras que Koldo realiza más actividades deportivas. Ambos se relacionan bien con otros presos, por lo que tienen buena relación con la mayoría de los presos.

Se entiende que Ábalos pasa los días estudiando su nueva situación procesal, ya que lo previsible es que la causa que estudia las supuestas adjudicaciones de obra pública a dedo pase a la Audiencia Nacional después de haber dejado su acta de diputado en el Congreso y perder el aforamiento.

Así, se espera que la citada causa enmarcada en el caso Koldo se demore varios años entre la instrucción, la apertura de juicio oral y las diferentes recursos que la defensa de Ábalos puede interponer. Sin embargo, sí que será más inmediata la celebración del juicio por adjudicaciones de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, causa que seguirá en el Tribunal Supremo debido a que ya se ha decretado la apertura de juicio oral.