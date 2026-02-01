Azcón: "Es una desvergüenza que el PSOE en Teruel no hable de despoblación ni de las ayudas al funcionamiento"

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha hecho un llamamiento a la movilización y ha destacado la importancia de votar el próximo 8F, dejando claro que hoy es el Partido Popular quien defiende Aragón, un Aragón imparable de prosperidad que necesita un gobierno serio y con experiencia.

"Es una desvergüenza absoluta que Pedro Sánchez y Pilar Alegría hayan ido a Teruel y no les hayan explicado a los turolenses que la despoblación no forma parte de los criterios con los que se van a distribuir nuestros impuestos. Una provincia con nueve habitantes por km² tiene mayores costes para prestar servicios. ¿Quién no entiende que la despoblación es esencial para repartir lo que es de todos?", ha criticado Azcón.

"El chantaje permanente: eso es lo que ocurre en este país. La financiación pactada con ERC, eso que llaman ordinalidad, es insolidaridad. Que los que más tienen más se queden. Pero si tú eres de un pequeño pueblo del Aranda o de Teruel, entonces no te mereces criterios de justicia como la despoblación, que aseguren los servicios públicos", ha criticado el presidente en funciones de Aragón

"Es una desvergüenza absoluta que no hayan hablado de las ayudas al funcionamiento y de que la despoblación no esté presente en la financiación autonómica. En Aragón no vamos a permitir que en España manden los independentistas catalanes. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que lo que nos importa a todos lo decidamos entre todos. Vamos a defender a Aragón, los intereses de nuestra comunidad, que por supuesto es defender los intereses de España", ha advertido Azcón

"En el PP sabemos qué es lo que cambia la vida de la gente: la prosperidad, el progreso real. Cuando traes miles de millones, eso funciona como una mancha de aceite: la economía se va a expandir a toda la comunidad autónoma. Los miles de puestos de trabajo nos llevarán a que Aragón será la primera comunidad de España que tenga pleno empleo, y quien quiera cambiar de empleo para mejorar su salario en Aragón va a tener oportunidad", ha explicado.

"En Aragón lo que está pasando es lo que dijimos que iba a pasar. Hay materia prima, y un gobierno que sabe sacarle partido. Hoy toda España nos mira y nos dice: "¿Qué estáis haciendo?" En Aragón, todos los españoles que quieran venir a trabajar van a tener un puesto de trabajo asegurado. Ese cambio es esencial, porque llevamos décadas hablando de despoblación y hoy Aragón no solo tiene los mejores indicadores en lo que se refiere a desempleo, sino que los vamos a seguir mejorando. Ese es el camino por el que queremos seguir. Necesitamos un gobierno serio, con experiencia, y que entienda el momento que atraviesa nuestra Comunidad Autónoma", ha asegurado el presidente en funciones de la región.

"Defender el trasvase es no conocer Aragón"

"No se puede decir que defiendes a los agricultores y defender el trasvase del Ebro. Hablar del trasvase en Aragón es un desconocimiento de nuestra comunidad autónoma. Yo nunca voy a apoyar un trasvase del Ebro, no voy a pactar nunca un documento que defienda el trasvase. Si defiendes a los agricultores, sabes que el oro más importante es el agua, y llevamos años con infraestructuras retrasadas que se prolongan desde hace décadas. Aún no se han hecho las infraestructuras y ya están hablando de un trasvase. Los aragoneses vamos a votar a favor del agua también el próximo domingo", ha dicho Azcón.

"Una semana decisiva"

"En esta campaña el PP está contando la verdad, lo que hemos hecho en estos dos años y medio de gobierno y lo que vamos a seguir haciendo. El PSOE o miente o se esconde. El PSOE tiene que inventarse mentiras para poder criticarnos, eso o esconderse. Nosotros podemos estar muy orgullosos de los que lo hemos hecho en estos dos años y medio". Ha hecho un llamamiento a la movilización, a luchar voto a voto: "El próximo 8F se decide quien va a ser el presidente de Aragón, no se presentan ni Abascal ni Sánchez, pero a este último también le vamos a enseñar la puerta de salida".

Carmelo Artiaga y Fernando Esteso, Medalla al Mérito Cultural

Por último, Jorge Azcón ha anunciado que Carmelo Artiaga y Fernando Esteso, fallecidos este fin de semana, serán Medalla al Mérito Cultural de la Comunidad Autónoma.