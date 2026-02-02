El accidente ferroviario de Adamuz ha sacado a la luz toda una serie de prácticas más que dudosas en la reparación y mantenimiento de las vías españolas. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla es una de las más antiguas de la red española. El accidente letal se produjo en un tramo incluido dentro del contrato de mejora integral que Adif licitó en 2022 y que fue modificado de forma importante en marzo de 2025. Entre los cambios introducidos, llama la atención la decisión de reutilizar balasto viejo —las piedras que tienen que amortiguar las vibraciones de la vía—, tal y como reveló ayer el programa Código 10 de Cuatro y hoy publica el Debate.

De hecho, ese cambio se hizo por motivos económicos: los altos previos de la piedra nueva en el mercado. Pero no fue el único cambio, ni mucho menos. Otra modificación puede resultar más que relevante. Y es que el diseño inicial de las obras incluía todo un repertorio de andamios para acometer adecuadamente las obras. Pero tanto andamio, consideró Adif, podía provocar una reducción importante del tráfico. Y el tráfico, de nuevo, son ingresos. Y la decisión fue sustituir parte de los andamios.

El tramo C del AVE

El contrato de obra es el del tramo C de la línea —entre Guadalmez y Córdoba—. Estaba dotado con un presupuesto base de licitación de 50,6 millones de euros, sin contar el IVA. El encargo del contrato era llevar a cabo una renovación integral de la infraestructura, a la vista de sus más de 25 años de servicio y de los informe de maquinistas y del propio Adif, que habían relatado infinidad de incidentes.

El contrato, de ese modo, debía incluir mejoras de la plataforma, de los drenajes, del estado de los túneles, de taludes, de raíles, etc. Y todo ello suponía un trabajo notable. Porque afectaba directamente a la estructura.

Para poder llevar a cabo de la mejor manera posible todo ese listado de cambios y mejores, el proyecto inicial recogió todo un repertorio de andamios que chocaron con la respuesta de Adif. El andamiaje propuesto iba a provocar fuertes limitaciones de circulación, según la apreciación de Adif Alta Velocidad. Para colmo, según se argumentó, el encaje de esos andamios con el surtido de catenarias, barandillas y demás elementos habituales de las vías convertía en inviable la propuesta.

Menos andamios por el tráfico

Resulta llamativa esta apreciación porque, si las empresas elegidas eran expertas, deberían haber sido conscientes de estos problemas. Y, en caso de no tener razón Adif, querría decir que la única razón real para no asumir esa red de andamios era el parón del tráfico. Y el tráfico son ingresos.

Lo cierto es que la postura de Adif se impuso y se modificó el proyecto para sustituir parte de esos andamios por plataformas ubicadas en los viaductos donde había posibilidad de implantar esta estructura por contar con vías de acceso. Y el cambio permitió rebajar el coste de algunas de las partidas.

El uso de balasto reutilizado

Justo lo mismo que se argumentó con el balasto: el precio en el mercado de las piedras nuevas, lo que llevó a autorizarse "balasto ya usado que esté en unas condiciones que permiten su reutilización".

El problema es que, como han destacado diversos expertos, ese balasto usado se puede encontrar ya redondeado y con polvo y elementos que hacen que su amortiguación se reduzca.