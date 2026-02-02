Desde RTVE, concretamente desde el programa que presenta Jesús Cintora, Malas Lenguas, han arremetido contra el presidente del Grupo Libertad Digital y presentador de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos, al que tildan de machista, impresentable y sinvergüenza, además de tener problemas en la cabeza y de ser un, literalmente, "propagandista de mierda". Una vez más el ente público hace un uso partidista de los recursos de todos los españoles, bien para favorecer al Gobierno bien para atacar a una empresa privada, como es este caso. Concretamente, el programa de Jesús Cintora, junto con el de Javier Ruiz —Mañaneros 360— es uno de los señalados por un informe del Consejo de Informativos de Televisión Española por incumplir de forma habitual y reiterada las normas fundamentales para la elaboración de información en RTVE.

El motivo del ataque de Federico Jiménez Losantos es una intervención en su programa a propósito del decreto sobre la subida de las pensiones, cuya no aprobación ha sido utilizada por el Gobierno para acusar al PP de ir contra los pensionistas. En relación a esto, señalaba Federico Jiménez Losantos que vivimos en una "dictadura del pensionariado". Además, el programa de Cintora destaca otro comentario sobre la delgadez de la Reina Letizia, que una colaboradora aprovecha para calificar a Losantos de machista y el propio Cintora para decir que es un "impresentable" y un "sinvergüenza".

⭕️ BRUTAL ataque a Federico desde RTVE. El aparato del Gobierno llama machista, impresentable, sinvergüenza, persona con problemas en la cabeza y propagandista de mierda a Federico Jiménez Losantos. Esto es la televisión pública de España 👇🏻 pic.twitter.com/g1GU9Obe5u — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) February 1, 2026

A continuación, Jesús Cintora da pie a Ernesto Ekáizer —otro habitual defensor de Sánchez y Begoña Gómez— para que haga una supuesta exégesis de la expresión "dictadura del pensionariado" utilizada por Federico Jiménez Losantos en su programa.

El tertuliano se explaya con una pretendida lección de historia: "Jiménez Losantos es un compañero de ruta, ha sido comunista, durante gran parte de su vida formativa, durante su educación sentimental, y sabe lo que es la dictadura del proletariado que planteaba el marxismo, que planteaba Marx en su día, en El Manifiesto Comunista, y que luego en la Revolución de Octubre se llevó a la práctica. Entonces, decir la dictadura del pensionariado a aquellos que han muerto en las residencias de Madrid [no viene a cuento, pero siempre es buen momento para traer las residencias de Madrid en cualquier tertulia], que eran en gran parte pensionistas (…) aquellos que han estado ayudando a sus hijos en el cuidado de sus nietos, a toda esa gente... cuando las pensiones, además, lo voy a decir claramente, son una miseria, entonces, ese tío tiene un problema en la cabeza, es un gran propagandista, pero es un propagandista de mierda", concluye Ekáizer, mientras se oye a otra tertuliana apostillar que es un propagandista "de bulos".

El accidente de Adamuz y el 11-M

No es la primera vez que el programa que dirige Jesús Cintora en TVE lleva a su mesa de tertulia a Jiménez Losantos. El jueves 22 de enero le dedicaron una pieza: "Federico Jiménez Losantos vuelve con las teorías de la conspiración", decía el presentador para darle paso "lo hemos visto en otras tragedias", "ya en el 11-M oímos de los mismos que estaba manipulado", y se preguntaba "¿Vuelve la conspiranoia? ¿Hay que desmentir bulos, ojo, como estos?".

Ya en esta pieza se incluían varios fragmentos del programa de Es la Mañana de esRadio, con un montaje que pretendía ridiculizarlo. Se le acusaba de "avivar el fantasma de la inseguridad ferroviaria". En la mesa de tertulia durante varios minutos los allí presentes se dedicaron a criticarlo, "no sé si es experto en manipular en inteligencia artificial. Es tan obsceno", decía Jesús Maraña. Acusaba al presidente de esRadio de ser el origen de la crispación en España desde el 11-M, cuando "se empleó la misma estrategia con dos finalidades: favorecer a un partido concreto, el PP, y segundo lugar, hacer negocio, negocio de audiencias, negocio de ingresos".

Otra tertuliana apuntalaba la propaganda del presentador de TVE: "La teoría de la conspiración, no solo del señor Jiménez Losantos, sino de Vito Quiles, de la señora Ayuso. Forma parte de una estrategia organizada de la extrema derecha con la que colabora muchas veces el Partido Popular.".

Cintora repetía continuamente el mantra: "¿Vuelven las teorías de la conspiración?".