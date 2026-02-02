El Supremo envía la investigación de las adjudicaciones de obra pública de la trama Koldo a la Audiencia Nacional

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha declarado su pérdida de competencias en el caso que investiga las adjudicaciones de obra pública de la trama Koldo y lo ha remitido a la Audiencia Nacional.

Los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García se encuentran imputados en este caso por la supuesta adjudicación de obras públicas a dedo a cambio de mordidas. Estas comisiones ilegales habrían sido canalizadas por Servinabar y tendrían como implicada a la constructora Acciona.

"Remítase la causa, a los efectos de que prosiga con la tramitación del procedimiento, al Juzgado Central de Instrucción número 2 (hoy, Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia), poniendo en su conocimiento que el plazo de instrucción se encuentra prorrogado hasta el próximo día 8 de marzo de 2026", según el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Esta pérdida de competencias por parte del Tribunal Supremo se debe a la renuncia del exministro de Transporte José Luis Ábalos a su acta de diputado. Como ya adelantó Libertad Digital, la pérdida de su condición de diputado iba a derivar en un traspaso de la causa a la Audiencia Nacional.

Así lo recuerda el magistrado del Supremo y explica que era el único investigado en la pieza separada que se encontraba aforado. Además, recuerda que al no haber comenzado la fase del juicio oral el Supremo todavía podía declarar la pérdida de competencia.

Fuentes jurídicas señalaron a Libertad Digital que una vez este caso se encuentre en la Audiencia Nacional el proceso podría alargarse en el tiempo. En concreto señalaron que en el caso de que la sentencia de la Audiencia Nacional sea condenatoria los acusados podrán acudir a la Sala de Apelación y hasta que haya una sentencia firme se estima que "podría tardar 10 años".