Guerra por la sucesión en la Comisaría General de Policía Judicial que controla la investigación del caso Plus Ultra.

El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid investiga un posible blanqueo de capitales por parte de la aerolínea con dinero procedente de Venezuela. Todo ello, aprovechando el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez le otorgó en 2021 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este caso salpica también al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a sus dos hijas.

Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirman que "el Comisario General de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual, se jubila en los próximos meses. Debido a ello, en una comida que tuvo lugar hace escasas semanas entre varios miembros de la Junta de Gobierno de la Policía y responsables del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se habló de varias posibilidades. El sucesor natural sería Antonio Duarte, actual Jefe de la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado). No obstante, este mando policial no cuenta con la confianza del director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, conocido como ‘JOTA’ y durante la comida se habló de varias opciones para situar a un mando de absoluta confianza en la Comisaría General".

"La idea principal de la que se habló en la comida fue la de colocar a Javier Galván, Jefe Superior de Policía de Madrid, siempre y cuando no sea designado para otro puesto. Para ello desde el DAO, se insistió en utilizar a la Unidad de Asuntos Internos (UAI). Galván es la mano derecha policial del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El propio Galván también opta a Comisario General de Información", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la intervención de Asuntos Internos se basa en centrar la mayor parte de las investigaciones sobre corrupción policial poniendo el foco en la UDYCO (caso del Greco Galicia, Murcia, Valladolid, Palma de Mallorca…), priorizando sobre otras operaciones contra la corrupción del Cuerpo que puedan afectar a otras unidades".

"Con todo ello se pretende erosionar al Jefe de la UDYCO Antonio Duarte así como al de la Brigada de Estupefacientes Alberto Morales argumentando que no son capaces de controlar estos casos en sus unidades, y cortar su ascenso. El efecto sería poder justificar la designación de una persona de la máxima confianza de JOTA al mando de esta Comisaría General. A ello se une el enfrentamiento que se vivió el año pasado entre Asuntos Internos y la UDYCO por la detención del Inspector Jefe Juan Carlos Carrión (McMillan), mano derecha de Duarte", concluyen.

Recordamos que el Jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional), Fernando Alonso, reporta directamente al Comisario General de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual y al director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, conocido como ‘JOTA’ y este a su vez al Director General Francisco Pardo Piqueras. Es decir, la UDEF está adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial y por tanto, dicha Comisaría tiene un control directo de la investigación de Plus Ultra.

Asuntos Internos no investiga el chivatazo en Plus Ultra

Tal como publicó este diario, tras los indicios reveladores de un posible delito de revelación de secretos tras la reunión del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el imputado Julio Martínez, el procedimiento ordinario es que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) realice las averiguaciones tendentes a comprobar tal extremo y limpiar la imagen corporativa".

"Actualmente, Asuntos Internos está dirigida por la Comisaria Gema Sanz López, esposa de su antecesor en el cargo Javier Galván, actual Jefe Superior de Policía de Madrid. Esta Unidad no ha iniciado ningún tipo de pesquisa, lo que podría suponer una omisión del deber de perseguir posibles ilícitos. De hecho, lo que sí parece que están investigando es a los escoltas de Zapatero con la intención de descubrir si alguno de ellos ha realizado algún tipo de filtración al medio El Debate que publicó la exclusiva. Desde los tiempos de Marcelino Martín Blas, no se había utilizado a Asuntos Internos de esta forma", apuntan.

