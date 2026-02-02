Uno de los momentos más tensos de la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión de la dana en el Congreso ha sido el momento del interrogatorio de Óscar Matute, portavoz de EH Bildu, al que ha plantado cara el líder del PP. Al preguntarle Matute por unas declaraciones de junio del año pasado pidiendo que si mentía le echaran del partido, tratando de acusarle de mentir en sus mensajes sobre la tragedia, Feijóo contraatacó preguntándole si "tiene alguna información para el esclarecimiento de los asesinatos de ETA pendientes de esclarecer". "No, no la tengo. El comodín de ETA, ¿no?", dijo cínicamente el representante del partido que sigue sin condenar los 800 asesinatos de la banda terrorista.

Matute insistió en acusar a Feijóo de mentir y el líder del PP le rebatió: "Se me ponen los pelos como escarpias oyendo a quien ampara a Otegi". Feijóo apuntó que no pensaba "blanquear" a Bildu si llegaba a la presidencia del Gobierno mientras la presidenta de la Comisión, la socialista Carmen Martínez, reñía repetidamente al líder de los populares por plantear "cuestiones que nada tienen que ver" con el Congreso. "Rogaría que conteste a lo que le preguntan", dijo al líder de los populares, que contestó con ironía "es una pena que no ejerza de presidenta del Congreso para que contestaran a lo que preguntamos".

"A ver si voy a ser yo el que consiga que le echen del hemiciclo", dijo Matute mientras Feijóo le preguntaba si le iba a "censurar como censuraron a mis compañeros durante años". "Escucharle a usted hablar de verdades, después de 800 muertos que tienen ustedes en una organización que ustedes respaldan,,,", dijo Feijóo en otro momento a Matute, quien lamentaba que se estuviera "saliendo del tema" e insistía en que "no es el asunto". El líder del PP también acusó a Matute de seguir "las instrucciones morales y políticas del señor Otegi" en medio de una creciente bronca en la comisión.