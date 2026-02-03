Aviones de la aerolínea Plus Ultra entregaron en España "regalos muy valiosos" de Nicolás Maduro

Aviones de la aerolínea Plus Ultra transportaron a España "regalos muy valiosos" de Nicolás Maduro.

El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid investiga un posible blanqueo de capitales por parte de la aerolínea con dinero procedente de Venezuela. Todo ello, aprovechando el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez le otorgó en 2021 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este caso salpica también al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a sus dos hijas.

Según ha podido saber Libertad Digital de fuentes directas conocedoras de esta operativa, "al menos un avión que cubría la ruta Caracas-Madrid trasladó una obra de arte en la cabina, hace un año y medio aproximadamente. Concretamente, el cuadro se transportó en la bodega de la cola del aparato donde se portan también las valijas diplomáticas. Un lugar muy seguro de la aeronave para que este valioso objeto no fuera visto por ningún pasajero. El resto de valijas habitualmente se trasladan en la bodega del avión."

"Al llegar a España, el cuadro fue bajado del avión con discreción tras la salida de los pasajeros. Se desconoce si apareció alguien enviado para recogerlo. Tampoco se pudo aclarar quién fue el destinatario final de este presente.", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el cuadro era muy valioso y se trataba de un regalo muy especial del entonces dictador venezolano Nicolás Maduro, capturado hace un mes por Estados Unidos. La obra de arte iba protegida en una caja de madera."

Fuentes policiales consultadas por este diario afirman que "es muy sorprendente que una aerolínea comercial que niega su vinculación con el régimen de Venezuela hiciese de correo personal de su dictador Nicolás Maduro. Además, esta obra de arte fue transportada de una forma muy extraña, sin seguir los cauces habituales."

Mientras tanto, el presidente de la aerolínea Plus Ultra Julio Martínez; el consejero delegado, Roberto Rosell; un tercer empresario de nombre también Julio Martínez y un abogado español, quedaron en libertad con medidas cautelares el pasado mes de diciembre tras declarar ante el juez.

La Fiscalía Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió el dinero del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió tras la pandemia para blanquear fondos de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. El Ministerio Público sospecha que la aerolínea hizo un presunto "uso indebido" de las ayudas públicas que fueron aprobadas en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.

La actividad consistiría en blanquear "fondos ilícitos" procedentes de malversaciones cometidas en Venezuela por "funcionarios públicos". En concreto, se investigan fondos públicos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos (un plan gubernamental de distribución de alimentos) y de venta de oro del banco del país. La implicación de la organización en España hace sospechar a la Fiscalía que la compañía aérea desvió la ayuda del rescate en "fechas consecutivas a la recepción" del mismo, a "cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal."

Guerra policial por controlar el caso Plus Ultra

Tal y como publicó este diario, el comisario general de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual, se jubila en los próximos meses. Debido a ello, en una comida que tuvo lugar hace escasas semanas entre varios miembros de la Junta de Gobierno de la Policía y responsables del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se habló de varias posibilidades. El sucesor natural sería Antonio Duarte, actual jefe de la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado). No obstante, este mando policial no cuenta con la confianza del director adjunto operativo de la Policía DAO, José Ángel González, conocido como ‘JOTA’ y durante la comida se habló de varias opciones para situar a un mando de absoluta confianza en la Comisaría General.

"La idea principal de la que se habló en la comida fue la de colocar a Javier Galván, jefe Superior de Madrid, siempre y cuando no sea designado para otro puesto. Para ello desde la DAO, se insistió en utilizar a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) para desprestigiar a mandos contrarios. Galván es la mano derecha policial del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El propio Galván también opta a comisario general de Información", afirman.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com