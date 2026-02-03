Azcón anuncia que el Campus de Teruel impartirá el Grado de Ingeniería Aeroespacial desde 2027

El presidente y candidato de Aragón del Partido Popular, Jorge Azcón, ha anunciado este martes la puesta en marcha del Grado de Ingeniería Aeroespacial en el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, que comenzará a impartirse en el curso 2027/2028. El anuncio se ha realizado en una rueda de prensa celebrada en el Aeropuerto de Teruel, acompañado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La titulación comenzará su andadura en septiembre de 2027 con una oferta inicial de 45 plazas. Según ha explicado Azcón, el grado se diseñará teniendo en cuenta las características del entorno productivo, con especial atención a áreas como Vehículos Aeroespaciales y Propulsión Aeroespacial. A medida que avance el desarrollo académico y crezca la actividad en el aeropuerto, se prevé la incorporación progresiva de nuevas especialidades.

Azcón ha enmarcado este anuncio dentro de la estrategia de refuerzo de la oferta universitaria en Teruel, recordando que en las elecciones autonómicas de 2023 se comprometió a implantar el Grado en Medicina en el campus turolense. Según ha señalado, el próximo curso 45 estudiantes comenzarán sus estudios de Medicina en Teruel.

El Aeropuerto de Teruel como eje de desarrollo

El candidato popular ha subrayado el papel del Aeropuerto de Teruel como motor económico y formativo. Entre los proyectos en marcha, ha destacado la integración de Teruel en el Hub de Defensa, con la puesta en funcionamiento del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad del Ejército del Aire y del Espacio, que supondrá una inversión de 42 millones de euros y la creación de 350 empleos.

Asimismo, el Gobierno de Aragón ha presentado su candidatura para albergar un centro de incubación de la Agencia Espacial Europea (ESA BIC). El aeropuerto también se beneficia del programa Lanza Teruel, dotado con fondos del FITE, que contó con 6,5 millones de euros en su primera convocatoria y que el Ejecutivo autonómico quiere elevar hasta 13 millones para atraer nuevas empresas y facilitar la ampliación de las ya instaladas.

Inversiones y empleo en crecimiento

Azcón ha señalado que el Aeropuerto de Teruel ha firmado un convenio para la instalación de un Laboratorio de Investigación e Innovación, con un presupuesto de 10 millones de euros. Actualmente, cerca de 15 empresas operan en el aeropuerto, generando 850 empleos directos y unos 1.700 indirectos, con la previsión de superar los 1.000 empleos directos en los próximos dos años.

Visita de Jorge Azcón y Alberto Núñez feijóo al Aeropuerto de Teruel

En este contexto, ha destacado la inversión de 60 millones de euros del Gobierno de Aragón en el aeropuerto en los últimos 30 meses, a la que se suman las inversiones privadas, alcanzando 160 millones de euros en los últimos dos años y medio. También ha recordado proyectos como el de Instalaza, con 30 millones de inversión y 70 empleos, y el centro de datos de La Puebla de Híjar, con una inversión anunciada de 5.000 millones de euros.

Eva Valle, futura consejera de Economía

Durante su intervención, Azcón ha anunciado que Eva Valle será la consejera de Economía en su próximo Gobierno. Ha destacado su perfil como economista del Estado y su trayectoria como exdirectora de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, señalando que Aragón necesita reforzar esta área en un momento en el que se han captado 90.000 millones de euros de inversión.

Por otro lado, Azcón ha criticado al Gobierno de España por el retraso en la publicación de las capacidades energéticas de estaciones y subestaciones, un paso que considera imprescindible para convocar concursos de energía. Según ha denunciado, esta situación mantiene paralizadas inversiones de miles de millones de euros y retrasa la llegada de proyectos y empleo a Aragón, un problema que, a su juicio, quedó evidenciado durante el reciente apagón eléctrico.