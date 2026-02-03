Echenique dice ahora que Irene Montero utilizó la "teoría del reemplazo" de fachas como un "recurso retórico"

En un encendido mitin en Aragón, la líder de Podemos Irene Montero gritó, casi sin voz, "ojalá teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante. Tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra o marrona (sic)".

El contexto fue la celebración como una "victoria" de la regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Podemos anunció que trabajaría por conseguir que pudieran votar facilitando su nacionalización o cambiando la ley que regula el derecho al voto. Y en ese contexto, la eurodiputada y secretaria política de la formación, Irene Montero, defendió la "teoría del reemplazo". Lo hizo en Zaragoza dentro de la campaña electoral del 8-F junto a la secretaria general y diputada Ione Belarra y la candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea.

Irene Montero: "Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante. Tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra o marrona" pic.twitter.com/FFBDALk9yB — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 31, 2026

"Claro que yo quiero que haya reemplazo. Reemplazo de fachas. Reemplazo de racistas. Reemplazo de vividores. Y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga", decía prácticamente afónica. Quedaba claro que no era ningún recurso retórico.

Sin embargo, Pablo Echenique se ha visto en la necesidad de aclarar que cuando Irene Montero habla de la "teoría del reemplazo" en realidad está utilizando un recurso retórico, porque esta teoría o "plan Kalergi" es una teoría de la conspiración "básicamente nazi". Por eso, "es evidente que Irene Montero se refirió a ello como un mero recurso retórico en un mitin". Así lo manifestó el lunes por la tarde en el programa de Risto Mejide Todo es Mentira.

La "teoría del reemplazo" o "plan Kalergi" es una teoría de la conspiración que, además de nazi, es una gilipollez. Por eso, es evidente que Irene Montero se refirió a ello como un mero recurso retórico. Lo he explicado hoy en @todoesmentiratv ⬇️ pic.twitter.com/ZH9octahWZ — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 2, 2026

"Esta teoría, además de nazi, es una gilipollez", señala Echenique, y "es evidente que Irene está utilizando un recurso retórico. Es imposible llevar a cabo un reemplazo. Es una gilipollez" y habla muy mal de aquellos que piensen que lo dice en serio, pues no deja de ser un recurso retórico utilizado en un mitin.