Gonzalo Bernardos vaticina cuándo va a convocar elecciones Pedro Sánchez

La segunda legislatura de Pedro Sánchez ha estado marcada por la falta de mayoría parlamentaria del Ejecutivo, que ha derivado en negociaciones complejas y de desgaste en numerosas ocasiones entre el PSOE y sus socios separatistas y de extrema izquierda. Esto ha llevado a Pedro Sánchez a perder la mayoría de votaciones en el Congreso desde que se formara el Gobierno a finales del año 2023.

Ese escenario se ha complicado aún más desde la ruptura del Ejecutivo con Junts, el partido del fugado de la justicia, Carles Puigdemont, quien ha dejado al Ejecutivo con menos margen de maniobra en el Parlamento. Desde entonces, el Gobierno ha sido incapaz de aprobar prácticamente ninguna propuesta en el Parlamento.

La apuesta sobre Sánchez

Sobre este asunto se ha posicionado el conocido economista Gonzalo Bernardos, quien aparece semanalmente en varias tertulias y programas económicos. En una de sus publicaciones más recientes en su cuenta de X, ha dado su opinión sobre la estrategia del presidente.

Pedro Sánchez está esperando q Feijóo y PP la fastidien para convocar elecciones y tener posibilidades de forma gobierno. No obstante, cada semana que pasa el gobierno está más desgastado y con escasas posibilidades de remontar el vuelo. La suerte no es infinita ni dura siempre. — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) January 26, 2026

"Pedro Sánchez está esperando que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular la fastidien para convocar elecciones generales y tener posibilidades de formar Gobierno. No obstante, cada semana que pasa el Gobierno está más desgastado y con escasas posibilidades de remontar el vuelo. La suerte no es infinita ni dura siempre", ha pronosticado Bernardos.

Relacionado Sánchez ya tenía grabada su reacción en vídeo por el descalabro parlamentario antes de la votación

También es muy importante tener en cuenta que la visita del Papa León XIV a España en junio podría prolongar unos meses más la legislatura, ya que el Vaticano probablemente no estaría dispuesto a realizar el viaje en un ambiente electoral, ya que no querrían 'interferir' en unas hipotéticas elecciones generales en el país. Esto quiere decir que es más que probable que Sánchez se haya comprometido con la Santa Sede a no adelantar las elecciones hasta después del viaje de su santidad.