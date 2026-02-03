Perelló exige "respeto" a la Justicia ante Bolaños: "Nuestra independencia no puede ser menoscabada mediante presiones"

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha exigido este martes "respeto" a las decisiones judiciales ante el ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños. "Nuestra independencia no puede ser menoscabada mediante presiones", ha recordado la jurista.

Cabe recordar que el presente curso ha contado con numerosas tensiones entre las autoridades judiciales y el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha desautorizado la mayoría de resoluciones judiciales que se han dado en su contra. Una de las tensiones más patentes ha sido el juicio por el que ha acabado condenado el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por haber cometido un delito de revelación de secretos. El Gobierno ya trabaja en el indulto al condenado por el Tribunal Supremo.

"La función jurisdiccional no es una función administrativa; es cierto que dependemos en nuestras condiciones materiales de la administración y que esta incide en nuestro trabajo y pueden afectar a nuestra independencia, pero la trascendencia de nuestra función para la sociedad hace que la Constitución nos reconozca como un poder del Estado, un verdadero contrapeso de los demás poderes", ha recalcado Isabel Perelló ante la atenta mirada del dirigente socialista.

Así, ha pedido que se respeten las decisiones judiciales porque, si bien ha recordado que los jueces aceptan y deben aceptar las críticas constructivas y razonadas, es una falta democrática que se busque la falta de confianza en la Justicia. "Este contrapeso exige respeto a nuestras decisiones y a nuestra independencia, que no puede ser menoscabada mediante presiones ni injerencias por muy sutiles que estas puedan ser", ha sentenciado.

De esta forma se ha pronunciado Isabel Perelló en su discurso durante la entrega de despachos de la 74 promoción de la Carrera Judicial, que ha tenido lugar en Barcelona y que ha contado con la presencia del Rey Felipe VI, entre otras autoridades del Estado. A la Casa Real, Perelló le ha agradecido su fiel respaldo a la independencia de la Justicia.

"No le debéis nada a nadie"

Por todo ello, ha recordado a los nuevos jueces que "no deben nada a nadie", ya que han superado "un sistema de méritos y capacidad" y no han sido elegidos por dirigentes políticos u otras autoridades. "Sois muy bienvenidos y muy necesarios", les ha dicho a los nuevos magistrados, a los que ha recordado que entran a una carrera judicial que no cuenta con todos los medios que debería.

En este sentido, Isabel Perelló ha alertado este martes del "grave déficit de jueces" que sufre España, que cuenta con una media de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, seis menos que la media de los países miembros del Consejo de Europa. Así, ha criticado la reforma que plantea el Ministerio de Bolaños aseverando que el reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales "no aborda ni resuelve el problema de fondo".

De los nuevos 121 integrantes que han estado presentes en la entrega de despachos, 85 son mujeres y 36 hombres; una cifra que ha destacado Isabel Perelló para explicar que la Carrera Judicial ha desterrado los mitos del pasado y se encuentra "totalmente abierta a la sociedad, sin distinción de sexos, orígenes ni ideologías".