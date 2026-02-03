Un usuario del tren de Alta Velocidad Madrid-Barcelona alertó a Renfe en 2024: "El portátil me pegaba botes"

Un usuario habitual del trayecto Madrid-Barcelona se puso en contacto en 2024 con Renfe para advertir sobre las vibraciones constantes que percibía durante los viajes y la compañía, tras meses sin contestar, se limitó a señalar que no constaban incidencias en ese viaje en concreto al que se refirió el usuario. "Las vibraciones eran muy altas. El portátil pegaba botes", precisa el cliente.

Así lo cuenta este ciudadano a Libertad Digital después del accidente ferroviario ocurrido cerca de Adamuz (Córdoba) que se ha cobrado la vida de 46 personas y que ha puesto sobre la mesa la situación actual de la alta velocidad en España. Este viajero, preocupado con el movimiento de los trenes en los que él viajaba, decidió escribir a Renfe, propietaria de Avlo, para dar un "toque de atención" a alguna persona de responsabilidad.

Este usuario explica que se sorprendió al percatarse de que el problema de las vibraciones persistía y que nadie parecía tomar ninguna medida al respecto. Una vez remitido el aviso a Renfe este cliente tuvo que esperar varios meses hasta que la empresa respondió.

La respuesta que recibió por parte de la compañía se limitaba a señalar que a ellos no les constaban incidencias relacionadas con ruidos o incidencias en el tren que realizó el trayecto concreto en el que el usuario se había quejado. Por otro lado, Renfe le matizó que ningún otro cliente había hecho constar ninguna incidencia en ese viaje.

Incidencias Madrid-Barcelona

Sin embargo, a pesar de la respuesta evasiva de Renfe, en julio de 2025 la compañía publicó una nota en la que informaban de que se habían reorganizado los trayectos de los Avlo S106 que circulaban en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona "tras identificar en una revisión rutinaria una anomalía técnica consistente en la aparición de una fisura en un elemento del bogie tractor denominado bastidor".

"Durante una de las inspecciones rutinarias de mantenimiento llevadas a cabo sobre uno de los cinco trenes de la Serie 106 que circulan en la línea de alta velocidad Madrid – Barcelona, se identificó dicha anomalía y como medida preventiva, se procedió a realizar una revisión exhaustiva de dichos sistemas en los cinco trenes", añadía la nota.

Finalmente, Renfe anunció en agosto que dejaría de operar con su marca Avlo en el trayecto que conecta las dos ciudades más grandes de España. El argumento es que se estaba llevando a cabo una nueva planificación (motivada por las incidencias de los Serie 106) y que el AVE "se adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor, ya que supone una mejora en confort, gracias a asientos más amplios y un incremento notable de espacio", según publicó EFE.

Fuentes del sector de los maquinistas en España han señalado a Libertad Digital que la alta frecuencia de paso de trenes, si no se realiza un mantenimiento con una frecuencia correspondiente a la demanda, produce vibraciones y afecta al estado del tren. "Si la vía está mal, somete a más tensiones al tren", señalan.

De igual manera, las mismas fuentes han explicado que estas vibraciones no serían exclusivas del trayecto Madrid-Barcelona. "Venimos detectando vibraciones en este punto y en otras vías". Además, también han precisado que remitieron una carta a Adif para solicitar una reducción de la velocidad de los trenes con el objetivo de mejorar el confort de los viajeros y reducir el estrés en la vía.

Quejas de otros usuarios

El testimonio de este usuario se suma a los vídeos compartidos por diferentes perfiles de X después de accidente de Adamuz. Un usuario comparte un vídeo en su cuenta en el que se muestra como casi se cae una botella de agua de la mesa durante un trayecto con destino Barcelona.

Por motivos laborales cojo una media de 4 trenes de alta velocidad cada semana. El 14 de nov. grabé este vídeo volviendo de Málaga porque me pareció una locura cómo vibraba el AVE.

Espero que los culpables de esta tragedia asuman sus responsabilidades y terminen en la cárcel. DEP pic.twitter.com/xYhYeQBr2m — Felipe Royo (@feliperoyo) January 19, 2026

💔Tras lo ocurrido, recupero este vídeo💔

Octubre 2025. AVE Málaga–Madrid, antes de Córdoba: vibraciones brutales, el tren salta y el café cobra vida propia. No eran avisos aislados. Esto estaba ahí. Y nadie hizo nada. 🚆⚠️ pic.twitter.com/AkUdOdRoEX — El Gran Simonowski ®️__________ (@Migueramos77) January 19, 2026

También se han compartido testimonios de otros trayectos, como por ejemplo el de esta persona que publica un vídeo de un trayecto Málaga-Madrid o el de otro usuario que hace lo mismo con las vibraciones registradas en su trayecto Madrid-Valencia.

Este último asegura en su perfil de X que semanas antes del accidente en Adamuz realizó un viaje en ese trayecto y que "más o menos por la misma zona el vagón iba pegando brincos".