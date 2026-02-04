Caso Errejón: así queda su situación procesal después de retirar Mouliaá su acusación

El exdirigente de Sumar Íñigo Errejón se encuentra abocado al final del proceso judicial en el que fue inmiscuido en octubre del 2022 por supuestos comportamientos machistas que le costaron su dimisión de todos su cargos públicos y orgánicos. Fue entonces cuando la actriz Elisa Mouliaá lo denunció por una supuesta agresión sexual ocurrida cuatro años antes, cuando se conocieron y mantuvieron una relación sexual.

Elisa Mouliaá ha anunciado este miércoles en su cuenta de la red social X que ha retirado su acusación particular contra Errejón, aunque ella ha asegurado que este movimiento jurídico no significa que se retracte de los hechos denunciados. Para ella, supone un "límite personal" después de haber "salido a dar la cara" para escenidicar las demás denuncias –públicas y no jurídicas— anónimas que se produjeron. "Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila", sentenciaba.

Según han explicado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la decisión de que la causa contra el que fuera uno de los ideólogos de la Ley del solo sí es sí siga adelante recae en estos momentos en la Audiencia Provincial de Madrid después de que el magistrado instructor de la causa, Adolfo Carretero, procesara al expolítico y lo abocara a un juicio oral.

En concreto, este órgano judicial tiene que estimar el recurso interpuesto por la defensa de Errejón; al que se sumó la Fiscalía. Esta, al contrario que el magistrado que instruye la causa, entiende que no existen suficientes indicios de delito como para sentar en el banquillo al que fuera uno de los fundadores de Podemos, por lo que ya anunció que no formularía acusación contra Errejón.

Si la Audiencia Provincial apoya la versión de la Fiscalía y de la defensa, entonces archivará la causa contra Errejón y este no irá a juicio. Si, por el contrario, entiende que sí existen suficientes indicios como para que se decrete la apertura de juicio oral —como lo hizo el magistrado instructor—, Errejón será llevado a juicio por haber cometido un supuesto delito de abuso sexual contra Elisa Mouliaá, aunque esta ya ni ejerza como acusación particular.

En este último caso —el menos probable después de la renuncia de la actriz a ejercer la acusación— Errejón se sentará en el banquillo en un juicio en el que no habrá ni acusación particular ni acusación de la Fiscalía. Sin embargo, sí que tendrá que enfrentarse a la acusación popular, ejercida por la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive).

Esta organización pide para el exportavoz de Sumar una pena de tres años de prisión contemplando un agravante: la circunstancia agravante para Errejón por "prevalerse del carácter público" que tenía cuando se dedicaba a la política, pues ostentaba un "cargo público de enorme relevancia y poder". Se trata de la misma pena que pidió Mouliaá en la acusación particular, aunque esta también le pedía al expolítico una indemnización de 30.000 euros; algo que no recibirá después de haber retirado su acusación.