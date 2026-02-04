El 63,7 % de los catalanes, a favor de limitar la entrada de inmigrantes

En 2023, el 44,4 % de los catalanes estaba a favor de limitar la inmigración y el 51,5 % en contra de limitar la llegada de inmigrantes. La sociedad catalana parecía decantarse por una política de puertas abiertas. El eslogan "volem acollir" ("queremos acoger") acuñado durante el proceso separatista en relación a la llegada de inmigrantes mantenía una suerte de peso en la percepción social del fenómeno de la inmigración.

Pero en dos años la situación ha experimentado un giro radical. Ahora son mayoría quienes están a favor de limitar la entrada de inmigrantes. En 2024, la tendencia cambió. Los partidarios de las limitaciones alcanzaron el 54 % frente al 39,2 % que era partidario de seguir facilitando la llegada y regularización de inmigrantes. Y en 2025, la tendencia se consolida. El 63,7 % es partidario de las limitaciones frente al 32,6 % que vería con buenos ojos la llegada de más inmigrantes y procesos de regularización como el emprendido por el Gobierno.

Son datos de una encuesta del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Cataluña (ICPS) llevada a cabo entre octubre y noviembre del año pasado con una muestra de 2.000 entrevistas. El ICPS es una entidad dependiente de la Diputación de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona. La encuesta muestra además un aumento de los varones de entre 18 y 34 años que se declaran de derechas, un 33 %. El 25 % se declara de centro. La izquierda es la opción preferida del 35,8 % de los varones de 18 a 25 años. Esta opción crece hasta el 40,3 % en el caso de los varones entre 25 y 34 años.

En cuanto a las mujeres, la izquierda es la opción mayoritaria en todas las franjas de edad. El 53,9 % de las jóvenes de entre 18 y 25 años se declara de izquierdas. El 51,3 % de las que tienen entre 25 y 34, también. A partir de los 35, el porcentaje supera el 55 %.

"Ola reaccionaria"

El director del ICPS, Oriol Bartomeus, afirmó que el crecimiento de la derecha entre los varones jóvenes y el rechazo a la inmigración tienen que ver con una "ola reaccionaria" mundial. La ola coincide con los mensajes en contra de la inmigración de Aliança Catalana, el partido de Síllvia Orriols, la pugna de Junts para no perder comba ante el auge de la formación de la alcaldesa de Ripoll. Durante la realización de la encuesta, entre el 13 de octubre y el 22 de noviembre pasados, formaba parte del debate político la cesión de competencias en materia de inmigración y fronteras a la Generalidad de Cataluña por exigencia de Junts. El actual proceso de regularización no se había anunciado, con lo que fenómenos como las aglomeraciones en el consulado de Pakistán en Barcelona no alteraban la opinión pública.