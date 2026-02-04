El deterioro de la España de Sánchez: una grieta en un puente de la N-340 amenaza Tarifa

El accidente del tren de Adamuz ha vuelto a abrir un aluvión de quejas sobre el estado de las infraestructuras en España y ha dejado al descubierto, una vez más, el desinterés del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras ocho años de mandato. A ese mapa de advertencias ignoradas se suma ahora un nuevo aviso desde Tarifa, donde una grieta visible en un puente clave de la N-340 alerta de los riesgos de una red viaria que acumula años de abandono.

El puente situado en el kilómetro 88 de la carretera nacional 340, vía fundamental de conexión entre Tarifa y Algeciras, se ha convertido en el último foco de preocupación ciudadana por el estado de las infraestructuras. No es un problema reciente ni puntual. Vecinos y conductores habituales denuncian que la estructura presenta una grieta visible desde hace al menos cinco años, sin que se haya acometido una actuación de calado para garantizar su seguridad.

"Hasta que no pase una desgracia"

Los comentarios ciudadanos recogidos por el medio local Tarifa al Minuto dibujan un retrato nítido del sentir general. "Hasta que no pase una desgracia", "esperarán a que se caiga" o "como siempre" son expresiones que se repiten y que reflejan una peligrosa normalización del deterioro y del riesgo.

Como explican desde el diario, el puente de Tarifa es una infraestructura levantada en plena posguerra, con medios limitados y técnicas hoy superadas, que ha soportado durante décadas un tráfico constante, temporales y una evidente falta de mantenimiento.

Turismo, abandono y quejas

El puente de la N-340 no se percibe como un caso aislado, sino como un síntoma más de un deterioro estructural más amplio. En una ciudad volcada en el turismo, afloran críticas recurrentes sobre el descuido de los servicios básicos: carreteras en mal estado, apagones, deficiencias en las comunicaciones y una degradación progresiva que, según denuncian los vecinos, ha sido documentada durante años, incluso antes de la pandemia.

La imagen del puente agrietado es un claro ejemplo de la gestión de las infraestructuras públicas: avisos ignorados, informes archivados y prioridades que solo cambian tras una tragedia.

Carreteras al límite

La situación del puente de Tarifa encaja con un diagnóstico ampliamente documentado. La Asociación Española de la Carretera (AEC) presentó en julio su Informe sobre Necesidades de Inversión en Conservación 2025, con conclusiones contundentes: el déficit de inversión en mantenimiento viario alcanza los 13.400 millones de euros.

Las cifras son demoledoras. En 2022, 13.000 kilómetros de carretera presentaban deterioros muy graves. En 2025, esa cifra ha escalado hasta los 34.000 kilómetros. En concreto, 33.966 kilómetros requieren una reconstrucción urgente en menos de un año debido a alteraciones estructurales —como baches o "piel de cocodrilo"— y a daños superficiales como grietas longitudinales y transversales.

A esta situación se suman otros 20.407 kilómetros de la red viaria que necesitan una intervención urgente en un plazo máximo de cuatro años, al presentar ya daños graves en su mantenimiento. Según la AEC, España no vivía un escenario similar desde los años 90, con el riesgo de frenar la adaptación de las carreteras a las necesidades actuales.