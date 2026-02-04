El jefe de gabinete de Maroto dice que no recuerda haber elegido a Koldo como intermediador con la trama Hidrocarburos

El que fuera jefe de gabinete de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, ha asegurado este miércoles en sede judicial que no recuerda si ordenó a la trama Hidrocarburos que le remitiese la documentación de la licencia de Villafuel S.L. a Koldo García Izaguirre. En concreto, no recuerda haber gestionado información relacionada con la empresa.

¿Qué es la trama de hidrocarburos? La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia. Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación. La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos. La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos.

Bidart ha declarado en calidad de testigo en la Audiencia Nacional en el marco de la causa que investiga el fraude de hidrocarburos que habría cometido la trama alrededor de la empresa Villafuel contra Hacienda. Para conseguir la licencia de esta empresa, la trama habría pedido a Víctor de Aldama que utilizase sus influencias en el Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que habría intermediado Koldo García en la obtención de la licencia.

Según ha podido saber Libertad Digital, el que fuera jefe de gabinete de la ahora líder del PSOE de Madrid en el Ayuntamiento ha declarado que no recuerda si le dijo a la trama que le remitiese la documentación a Koldo, que ni siquiera era asesor de su Ministerio, sino del de Transportes de José Luis Ábalos.

Esta declaración se ha producido después de que la empresaria Carmen Pano declarase ante el mismo magistrado instructor que fue Bidart quien les pidió que remitiesen la información a Koldo. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama no querría utilizar los cauces habituales para pedir la licencia porque uno de los impulsores de Villafuel, Claudio Rivas, no quería ofrecer sus datos, ya que su nombre ya era conocido por este tipo de fraudes. Una vez conseguida la licencia, la trama habría defraudado el IVA de los hidrocarburos. Pano también se ratificó en haber realizado dos entregas de 45.000 euros en Ferraz.

Cabe recordar que un testigo no puede mentir en un juicio, por lo que, en ocasiones, un testigo puede acogerse a que no recuerda algo para evitar incriminarse y no caer en un delito de falso testimonio. Si el magistrado entendiese que este ha podido incurrir en este delito, podría ser juzgado y sentenciado a una pena de entre seis meses y dos años de prisión.

Reyes Martoto se mensajeaba con Aldama

Cabe recordar que la ministra Reyes Maroto ha acudido en dos ocasiones a la Comisión de Investigación de la trama Koldo en el Senado. La primera de ellas aseguró que no conocía a Víctor de Aldama y que no había conversado con él. La segunda, tras revelarse que se habían intercambiado hasta 42 mensajes con el empresario vinculado a la trama Koldo, se negó a declarar.