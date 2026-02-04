Elisa Mouliaá retira su acusación contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"

La actriz Elisa Mouliaá ha anunciado que retira su acusación en el juicio por abuso sexual contra Íñigo Errejón. Lo ha hecho a través de un comunicado publicado en la red social X, en el que aclara que esta decisión no supone una retractación de los hechos denunciados, sino "un límite personal".

Según explica Mouliaá, la Fiscalía consideró verosímiles los hechos y el juez apreció indicios suficientes para que el caso continuara por la vía judicial. Aun así, la actriz ha decidido apartarse del proceso, que seguirá su curso si la justicia lo considera oportuno, al tratarse de un procedimiento de carácter público.

COMUNICADO OFICIAL He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite. La Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al… pic.twitter.com/YW3shVnvfv — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) February 4, 2026

En su mensaje, la actriz recuerda que todo comenzó tras la aparición de denuncias anónimas, que derivaron en la dimisión de Errejón y en un debate público sobre la credibilidad de las acusaciones. En ese contexto, Mouliaá afirma que decidió "dar la cara" con su nombre y apellidos cuando se empezó a cuestionar la veracidad de los hechos, con el objetivo —según sus palabras— de confirmar lo ocurrido y proteger a otras posibles víctimas.

Con el paso del tiempo, señala, ninguna otra mujer ha dado el paso de denunciar, lo que la ha llevado a sentirse sola sosteniendo el proceso. "No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así", explica en el comunicado.

Mouliaá subraya que su retirada no responde al miedo ni a un cambio de versión, y recalca que no busca compensación económica ni protagonismo mediático. "La verdad ya camina sola", concluye.