La Fiscalía ignora 8 días la petición de Julio Iglesias de acceder a la denuncia pero rechazó su personación en 4 horas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha ignorado durante 8 días la petición del cantante Julio Iglesias de acceder a la denuncia que presentaron dos extrabajadoras por presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y delito contra los trabajadores. Esta lentitud contrasta con la celeridad que mostró la misma Fiscalía en rechazar la petición del artista de personarse en la investigación, solo 4 horas.

Cabe destacar que el Ministerio Público tomó la decisión de archivar la denuncia contra el cantante el pasado 23 de enero por falta de competencia. Todo ello, después de que las dos denunciantes declarasen de forma telemática, como testigos protegidos, poniendo así el cierre a la investigación preprocesal.

Después de conocerse la decisión de la Fiscalía, la defensa de Julio Iglesias que lidera el letrado José Antonio Choclán solicitó poder tener acceso al contenido de la denuncia el pasado 27 de enero, sin embargo, aún no se le ha comunicado ninguna decisión acerca de esta petición después de 8 días.

La defensa de Iglesias también criticó en el mismo escrito la decisión de concederles la condición de testigos protegidos a las denunciantes debido a que se ha difundido en medios de comunicación "en connivencia con la Organización denunciante Women's Link Worldwide, las circunstancias de hecho que permitían la plena identificación de las denunciantes", por lo que se habría concedido esta condición de manera irregular.

Mientras tanto, tal y como desveló este diario, el artista estudia presentar una demanda millonaria contra el diario digital de Ignacio Escolar, eldiario.es, y contra la cadena de televisión estadounidense en español, Univision. El daño reputacional internacional hecho al artista habría sido tasado en unos 200 millones de dólares. Además, el intérprete español valora querellarse contra sus exempleadas y Women's Link por denuncia falsa. Precisamente, por este motivo es necesario acceder al contenido completo de la denuncia y de la investigación de la Fiscalía, así como a las declaraciones de las dos denunciantes.

Como ya publicó Libertad Digital, Women's Link Worldwide se trata de una asociación que se ha mostrado como la representante de las dos trabajadoras que denunciaron a Iglesias.

Women's Link Worldwide se trata de una asociación izquierdista y pro aborto que defiende causas como la "justicia racial" y que su objetivo es "hacer justicia a las mujeres, las niñas y las personas de género diverso mediante la eliminación de las barreras estructurales que impiden el ejercicio de sus derechos".

La defensa de Iglesias también cargó contra esta asociación por presumir de sus estrategias jurídicas. "Esa estrategia le ha llevado a canalizar la denuncia ante una Jurisdicción incompetente", señaló la defensa antes de conocerse la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia por falta de competencia.

