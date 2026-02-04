Nuevas variantes del caos en Rodalies: megafonía y pantallas fundidas

"Por una incidencia técnica, la megafonía y los monitores de las estaciones están fuera de servicio. Se recomienda consultar los laterales y frontales de los trenes para verificar el destino y el servicio". Con este mensaje a través de la red social X anunciaba Renfe una nueva jornada de caos, descontrol, retrasos y problemas en el servicio de cercanías de Cataluña, las infaustas Rodalies que están mostrando la inoperancia del Ministerio de Transportes de Óscar Puente y de la Generalidad de Salvador Illa.

❗ ATENCIÓ! ⚠️ Per una incidència tècnica, la megafonia i monitors de les estacions es troben fora de servei. ▶️ Es recomana consultar els laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i el servei. — Rodalies Catalunya (@rodalies) February 4, 2026

La novedad es que a los habituales retrasos, cortes y servicios en autobús (Renfe opera en Cataluña más como una compañía de autocares que de trenes) se añade ahora la caída de la megafonía y las pantallas, fallos que Renfe atribuye a Adif, acusación que la señalada no desmiente.

En el plano político, la Generalidad trata de sacudirse el desgaste cargando contra las operadoras dependientes del Ministerio de Transportes. La consejera de Territorio y presidenta de la recientemente creada empresa mixta entre la Generalidad y Renfe para el traspaso de Rodalies, Sílvia Paneque, es la política catalana más achicharrada por el caos. Ayer aseguraba que la situación "es inaceptable" y urgía a Renfe y a Adif a restablecer el servicio con unas mínimas garantías. Desde el pasado 20 de enero, cuando la caída de un muro de la AP-7 (también responsabilidad del ministerio de Óscar Puente) provocó un accidente de tren en el que murió un maquinista en prácticas, Cataluña ha entrado en una crisis sin precedentes. La AP-7 está cortada en sentido sur, Rodalies es una auténtica ruleta rusa y a mayor abundamiento, las obras de apuntalamiento de un túnel en Rubí (Barcelona) tienen absolutamente parado el tráfico de mercancías que proceden de o llegan a los puertos de Barcelona y Tarragona, con las consiguientes pérdidas económicas y la paralización de decenas de empresas que requieren de los suministros varados para su actividad.

Santano se instala en Cataluña

El secretario de Estado de Transportes y número dos de Puente, José Antonio Santano, dice que se ha instalado en Cataluña hasta que se resuelva la crisis, pero en la tercera semana de caos no parece que la situación avance hacia la normalización que debía comenzar el pasado lunes según la Generalidad.

Una hora después del anuncio de que la megafonía y las pantallas no funcionaban, Renfe anunciaba en su cuenta de X que había solucionado la incidencia. Entre tanto, fuentes de la compañía estiman en una caída del 25% de usuarios de cercanías. También es notorio el descenso de pasajeros en los trayectos entre Madrid y Barcelona que antaño se realizaban en alta velocidad y donde los retrasos alcanzan las dos y tres horas.