El grupo municipal dePodemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha presentado una moción para transformar los centros escolares en los denominados "refugios climáticos", una vuelta de tuerca más en la ingeniería social que busca rediseñar los patios bajo criterios de "coeducación". La iniciativa, defendida por la concejal Ángeles Roselló, pretende acabar con la supuesta "hegemonía" del fútbol, al que acusa de ocupar el 80% del espacio, para sustituir el hormigón por suelos naturales bajo la premisa de una "emergencia" que ignora los ciclos naturales del planeta.

https://www.instagram.com/p/DUGxkGfDG_mWmOtXV3pHyK-2B0UV6SI3lFxNQE0/

El fútbol como enemigo de la "inclusividad"

La propuesta de Podemos no es solo una cuestión de jardinería, sino un ataque directo a la configuración tradicional de los espacios de recreo. Roselló sostiene que es necesario hacer los patios "más inclusivos", un eufemismo que implica limitar drásticamente el espacio destinado a deportes competitivos y tradicionales. Según la portavoz, el objetivo es evitar que el fútbol acapare el recinto escolar, imponiendo en su lugar una "coeducación" que prioriza la ideología sobre la actividad física libre de los alumnos.

Dogmatismo climático frente a evidencia científica

El segundo eje de la moción se ampara en el discurso del cambio climático para justificar el gasto en infraestructuras de sombra y la eliminación del cemento. La iniciativa reclama la sustitución de superficies por vegetación y pérgolas para evitar golpes de calor, ignorando que la ciencia del clima enfrenta hoy una crisis de paradigma ante modelos que fallan sistemáticamente en sus predicciones regionales. Roselló ha puesto como referente el modelo de Barcelona, una ciudad donde la gestión de la "emergencia climática" se ha convertido en una herramienta de control político y restricción de libertades.

El auge del fútbol femenino desmiente a la izquierda

Esta ofensiva contra el deporte rey se produce, paradójicamente, en el momento de mayor éxito y demanda del fútbol entre las niñas. Mientras la formación morada intenta desterrar las pistas de los colegios, los datos del Consejo Superior de Deportes (CSD) confirman un récord histórico con 107.853 licencias femeninas, lo que supone un crecimiento del 23% en el último año. El auge de la Liga F y los éxitos internacionales han convertido al fútbol en el segundo deporte con más mujeres federadas en España, desmontando el mantra de Podemos que presenta este deporte como una actividad excluyente o ajena a la realidad de las alumnas.

El rechazo de la derecha al alarmismo

Pese a contar con el respaldo del PSOE, la moción ha sido frenada por el voto en contra del Partido Popular y Vox, que se niegan a aceptar la narrativa catastrofista de la formación morada. Ángeles Roselló ha criticado la postura de estos grupos apelando emocionalmente a los niños, una estrategia habitual de la izquierda cuando sus dogmas chocan con la realidad. Mientras Podemos insiste en que el CO₂ es el único culpable, estudios recientes publicados en revistas como Science Advances recuerdan que los factores naturales y geológicos han moldeado el clima de forma abrupta durante millones de años sin intervención humana.