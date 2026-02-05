Aldama acusa a Bolaños de ofrecerle "mucho dinero" a cambio de su silencio

El empresario vinculado al caso Koldo Víctor de Aldama ha espetado este martes que el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, le ha ofrecido "mucho dinero" a cambio de su silencio con el objetivo de que las informaciones que está vertiendo no afectaran al PSOE.

Según ha asegurado el empresario en Telemadrid, el ministro y una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez dentro del Gobierno le habría ofrecido "mucho dinero" a su director de comunicación, Ramón Bermejo, para que se "callara". "Dinero para mí y para que me callara; y como no cedemos, montan este lío para meterme en la cárcel", explicó Aldama.

En este sentido, habría sido directamente el propio ministro de Justicia el que le habría ofrecido una contraprestación a cambio de su silencio, que sería, se entiende, tanto en los medios de comunicación, como en los tribunales. Aldama no ha especificado el momento en el que se habría producido esta negociación ni la cuantía que le ofreció el dirigente socialista.

Por su parte, el ministro socialista ha anunciado que se querellará contra Aldama por "difundir un bulo"; "No conozco a este señor ni a su Dircom –Director de Comunicación—", ha escrito el titular de la cartera de Justicia en su cuenta de la red social X. Así, este ha sido retado por Aldama a que efectivamente le demande y su querella "llegue correctamente", ya que "las de algunos de sus compañeros no lo han hecho". "Si hay algún problema, le facilitaré una dirección válida", le ha respondido Aldama al ministro.

Además, el empresario ha reiterado su versión y ha explicado que, si considera que miente, lo que debe hacer Bolaños es, efectivamente, presentar una demanda contra él. Si eso sucede formalmente y la demanda es admitida por los juzgados, ha explicado, "la persona correspondiente podrá declarar como testigo, levantar su secreto profesional y aportar las pruebas".

Aldama apunta a la financiación del PSOE

De esta forma, el empresario ha retado al dirigente socialista para que le presente la querella y se vean las caras en un proceso judicial. Aldama también ha revelado cómo la trama Koldo, según él, utilizaba Ferraz para lavar dinero a cambio de contribuir a la supuesta financiación irregular del PSOE.

En su última declaración en sede judicial, en el marco del caso Hidrocarburos, Aldama aseguró en la Audiencia Nacional que tenía un sobre en el que guardaba pruebas de la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, de la que también es presidente Pedro Sánchez. Este sobre, según ha dicho, se lo entregó la ahora dictadora venezolana y entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.