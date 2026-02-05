"Así circulamos cuando llueve": un maquinista denuncia el pésimo estado de los túneles tras la tragedia de Adamuz

La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba) ha sacudido de nuevo el debate sobre el estado de las infraestructuras en España. El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que ha causado al menos 43 fallecidos, ha puesto el foco en una posible falta de mantenimiento de la red y en la gestión del sistema ferroviario.

El siniestro se produjo cuando los últimos vagones de un tren de la compañía Iryo descarrilaron a la entrada de la estación de Adamuz e invadieron la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia. La colisión entre ambos convoyes provocó el descarrilamiento del segundo tren y una cadena de consecuencias devastadoras.

Las hipótesis técnicas bajo investigación

Aunque todas las líneas de investigación siguen abiertas, una de las hipótesis que cobra mayor peso con el paso de los días es la existencia de una rotura de más de 30 centímetros en el carril derecho de la vía por la que circulaba el tren de Iryo. Los técnicos analizan actualmente las muescas detectadas en las ruedas del convoy, que podrían haber sido causadas por el impacto al atravesar un fallo de soldadura en la vía.

El tren de alta velocidad había partido de Málaga a las 18:40 horas y el accidente se produjo alrededor de las 19:45, apenas una hora después del inicio del trayecto. Según confirmó la propia compañía, a bordo viajaban 317 pasajeros y el descarrilamiento afectó a los tres últimos vagones del tren, suficientes para desencadenar una tragedia de grandes dimensiones.

La voz de los trabajadores sale a la luz

Más allá de la investigación técnica, el accidente ha dado visibilidad a una realidad que numerosos trabajadores del sector llevan años denunciando. En los últimos días se han difundido numerosos vídeos en redes sociales en los que maquinistas y el personal ferroviario muestran el deterioro de distintos tramos de la red y las condiciones precarias en las que desarrollan su trabajo diario.

Uno de los testimonios más destacados es el de Carlos, maquinista y usuario de la red social X bajo el nombre @carlineszgz87. En uno de sus vídeos se observa el interior de un túnel situado entre las estaciones de Mora la Nova y el apeadero de Capçanes, en la línea 210 que conecta Zaragoza Miraflores con Reus.

Ya vale!! Así circulamos según caen 4 gotas, que se entere todo el mundo de lo poco que les importamos los viajeros y los trabajadores. Hemos dado reporte 20 veces y nadie hace nada, ltv a 30 para que si revienta te pille más fácilmente mientras pasas y listo pic.twitter.com/93w6gH6x5H — carliK0s (@carlineszgz87) January 21, 2026

Las imágenes difundidas muestran cómo, en un día de lluvia, el túnel presenta filtraciones constantes de agua, con chorros que caen directamente sobre las vías. El interior se encuentra visiblemente deteriorado y sin medidas eficaces para evitar la entrada de agua, una situación que, según el maquinista, se repite cada vez que se registran precipitaciones.

Carlos ha explicado que esta situación no es nueva ni desconocida por los responsables de mantenimiento. Según afirma, los trabajadores han alertado en numerosas ocasiones del estado de la vía sin obtener respuesta alguna. "Hemos dado reporte 20 veces y nadie hace nada", denunciaba en su mensaje.

Una reforma anunciada, pero no ejecutada

En el hilo que acompaña al vídeo, el maquinista detalla que este tramo ferroviario tiene prevista una reforma, aunque no se ejecutará hasta dentro de aproximadamente un año. Una demora que considera inaceptable dadas las condiciones actuales de la infraestructura.

"Esta línea se va a reformar dentro de 1 año. Pedimos que se cierre ya y se adelanten los trabajos necesarios para garantizar la seguridad tanto en este punto crítico como en otros que hay en esta misma línea, no puede haber limitaciones temporales que lleven 5 años", explica Carlos.

El testimonio concluye con una reflexión que resume el sentir de muchos profesionales del sector y que ha tenido un gran impacto en redes sociales. "Así circulamos según caen 4 gotas, que se entere todo el mundo de lo poco que les importamos los viajeros y los trabajadores", sentencia el maquinista.