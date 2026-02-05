El caos ferroviario de Óscar Puente se cronifica: Adif retrasa 25 minutos el AVE a Barcelona hasta final de año

El deterioro del servicio ferroviario en España no solo no se detiene, sino que se institucionaliza. Lo que comenzó como una medida temporal se ha convertido ya en la norma para los miles de usuarios que utilizan diariamente el corredor Madrid-Barcelona. Adif ha confirmado este jueves que el aumento medio de 25 minutos en el tiempo de viaje se prolongará, al menos, hasta el próximo mes de diciembre.

La decisión, tomada en plena crisis de puntualidad y gestión del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, afecta por igual a los clientes de la pública Renfe y de las privadas Iryo y Ouigo. Según el administrador de infraestructuras, esta "ralentización" del servicio responde a la necesidad de realizar tareas de conservación, una confesión implícita del estado crítico en el que se encuentran las vías tras años de falta de inversión eficiente.

Pero el perjuicio para el ciudadano no se limita a la pérdida de tiempo. Adif también ha acordado con las tres operadoras la supresión de los últimos trenes de cada jornada. De este modo, el corredor más rentable y demandado del país perderá capacidad operativa en las franjas nocturnas, obligando a los viajeros a adelantar sus desplazamientos o buscar alternativas de transporte ante el cierre prematuro de la línea por mantenimiento.

Desde el organismo público se justifica la medida asegurando que permitirá optimizar las tareas de los equipos técnicos "cuando no circulan servicios comerciales". Sin embargo, lo que se vende como una "optimización" es, a efectos prácticos, una reducción de la calidad del servicio que aleja a la Alta Velocidad española de los estándares de excelencia que ostentó en el pasado.