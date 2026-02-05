El falso mena y okupa acusado de la violación de Hortaleza, beneficiado por la regularización de Sánchez

Nuevo caso sobre la polémica regularización de inmigrantes del Gobierno de Pedro Sánchez. Como ya anunciaba hace unos días el experto en inmigración Rubén Pulido, en el programa de esRadio La Noche de Cuesta, ya se están dejando ver las aterradoras consecuencias de la regularización masiva del Ejecutivo.

El analista alertó de un hecho especialmente grave: entre quienes se presentan para regularizar su situación hay personas con antecedentes penales e incluso con órdenes de búsqueda y captura.

"En Almería se presentó un inmigrante que estaba siendo buscado por la Justicia y que tenía numerosos antecedentes", afirmó el especialista, subrayando que el decreto ha provocado que individuos que deberían estar controlados por las fuerzas de seguridad aparezcan de repente en masa en dependencias oficiales, colapsando el sistema.

Este caso que cita Pulido no es el único que ahora se lamenta. En la polémica violación que sufrió una niña de tan solo 14 años el pasado agosto en el Centro de Primera Acogida del madrileño barrio de Hortaleza, el agresor era un falso mena y okupa en San Sebastián, que en realidad tenía 23 años. La Policía tenía sospechas de que este individuo no era menor, como aseguraba, y tras realizarle las pruebas forenses pertinentes se confirmó la falsedad de su testimonio.

La víctima, de 14 años, fue encontrada en un parque, semidesnuda y en un gran estado de nerviosismo y llanto. Fue Mohamed Rifai, el agresor, quien le realizó la maniobra de estrangulamiento conocida como el mataleón y, a la hora de ser detenido, opuso violencia contra los agentes de la autoridad.

Su lista de antecedentes

Rifai es reincidente y acumula varias detenciones, además, en distintas ciudades. Según explican desde Okdiario, la lista la completan: hurto, robo con fuerza, amenazas, robo con violencia e intimidación, riña tumultuaria y atentado contra la autoridad, además de la estancia en prisión por la violación de Hortaleza. En solo seis meses, acumuló ocho detenciones antes de llegar a la capital.

Sin embargo, el falso mena tiene antecedentes policiales, pero no penales, condición que le permite beneficiarse de la regularización masiva anunciada por Pedro Sánchez, ya que el proceso no contempla las actuaciones policiales sin condena.

Los requisitos de la regularización

Después de que el Gobierno anunciara por sorpresa un pacto con Podemos para la regularización de medio millón de inmigrantes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha precisado los requisitos "indispensables" para esa regularización, aprobada por el Consejo de Ministros. Son los siguientes: