Exfiscal del Supremo critica la incorporación de García Ortiz a la Fiscalía: "Lo procedente hubiera sido la expulsión"

El exfiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada ha denunciado la maniobra de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, para no expulsar al exfiscal General condenado Álvaro García Ortiz de la Carrera Judicial en un el acto organizado por Plataforma España Cívica la semana pasada. "Lo procedente hubiera sido la expulsión", defiende Viada.

"Este sistema de politización que se ha establecido y este sistema de favorecer al amigo y perjudicar al enemigo, de esta manera de la que se está haciendo, a mí me parece que conduce a la Institución y al Estado de derecho a un auténtico callejón sin salida", critica Viada durante su intervención.

🔴URGENTE| El exfiscal del Supremo Salvador Viada DENUNCIA la maniobra de la Fiscal General Teresa Peramato para salvar a García Ortiz de la expulsión de la carrera: "No se puede exigir a los ciudadanos el cumplimiento de la Ley cuando nosotros torcemos Ley de esta forma para… pic.twitter.com/ZQSEJbIgiX — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) January 17, 2026

"No podemos exigir a los ciudadanos el cumplimiento de la ley cuando nosotros cogemos la ley y la torcemos de esta manera para nosotros mismos", comenta el exfiscal.

Condenado por "un delito doloso"

Viada explica que en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se especifica en su artículo 44.2 que estarán incapacitados para el ejercicio de sus funciones fiscales aquellos que hayan sido condenado por delito doloso. "Este señor ha sido condenado por un delito doloso", explica Viada. Además, en el artículo 46 una de las causas por las que se especifica que se puede perder la condición de fiscal es contar con una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos".

"Meter a alguien condenado como delincuente en la Fiscalía General del Estado en los más altos niveles" y pensar que así se da prestigio a la Institución "es un auténtico despropósito", añade.

Viada prosigue explicando que se "saltan" esta normativa y explica que se debe a que la Fiscalía aplica la normativa establecida para los jueces. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 379 que la condición de juez se pierde "por la condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso".

El ex fiscal añade que en el Estatuto del Ministerio Fiscal en la disposición adicional primera se refleja que "será de aplicación supletoria lo dispuesto para Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial", y remarca lo de supletoria, en lo relativo a "la adquisición y pérdida de la condición de miembro de la Carrera Fiscal".

La petición de a AF a Peramato

Como ya publicó Libertad Digital, la Asociación de Fiscales (AF) pidió mediante una carta a Teresa Peramato que haga público el decreto por el que ha tomado la decisión de reincorporar el ex fiscal general condenado Álvaro García Ortiz a la Carrera Fiscal.

En la carta a la que tuvo acceso este diario, la AF pidió que "haga público el decreto por el que acuerda el reingreso del Sr. García Ortiz a la Carrera Fiscal, por ser la decisión adoptada por V.E. de interés general que trasciende al régimen propio del Ministerio Fiscal". De igual manera, calificaron los hechos como algo de "de enorme trascendencia mediática por ser de interés público"