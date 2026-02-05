El presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, ha comparecido este jueves en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, donde ha centrado buena parte de su intervención en la defensa de la colaboradora Sarah Santaolalla y en la crítica al informe elaborado por el Consejo de Informativos sobre los programas Malas Lenguas y Mañaneros 360.

Durante la sesión en el Congreso, López ha expresado su apoyo explícito a la analista política Sarah Santaolalla tras las preguntas formuladas por la diputada socialista Lidia Guinart sobre las amenazas que ha recibido la tertuliana. "Mis primeras palabras de apoyo quiero que sean a ella y de condena firme a una campaña de acoso que ha traspasado todos los límites exigibles dentro de la democracia", ha afirmado el presidente de RTVE.

López ha asegurado que los ataques no son hechos aislados y los ha calificado como parte de "una estrategia misoginia y machista perfectamente trazada", en la que, según ha dicho, "unos señalan y denigran y otros que se consideran periodistas se atreven a acosarla".

En este sentido, el máximo responsable de la Corporación ha sostenido que "los ataques tanto a RTVE como a sus colaboradores no son casuales" y ha vinculado esta situación a la posición de la cadena pública en el panorama audiovisual. "Que RTVE tenga una posición muy fuerte dentro del panorama audiovisual y tenga una agenda propia se convierte en una especie de profesión de riesgo", ha señalado.

Además, López ha criticado lo que denomina "silencios clamorosos" ante este tipo de situaciones y ha llegado incluso a cuestionar la actuación de asociaciones profesionales al afirmar que le gustaría saber "dónde está la Asociación de la Prensa de Madrid".

Críticas al informe del Consejo de Informativos

En la misma comparecencia, el presidente de RTVE ha respondido a las preguntas de Vox y del Partido Popular sobre el informe del Consejo de Informativos que acusaba a Malas Lenguas y Mañaneros 360 de sesgo ideológico y de incumplir los principios del Estatuto de Información. A pesar de que ha comenzado mostrando su "respeto a la institución", López ha cuestionado con dureza el contenido y la metodología del documento.

"El informe contiene afirmaciones y valoraciones de notable gravedad" y, al provenir del Consejo de Informativos, "es necesario un plus de responsabilidad a la hora de hacerlo y un método", ha afirmado. López ha subrayado que el órgano había analizado 13 programas de más de 400 emitidos, lo que ha calificado como una base insuficiente para extraer conclusiones generales. "La mala praxis que se detecta en el informe compromete la credibilidad del Consejo de Informativos", ha sentenciado.

El presidente ha defendido el trabajo de los profesionales de ambos espacios y ha sostenido que "el problema no es señalar errores o malas praxis, eso es legítimo, el problema es el salto injustificado de hechos concretos a una imputación global".

También ha negado que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio y ha considerado "lo más grave" que el informe incluya esa imputación contra la Corporación. Cabe recordar que el Consejo de Informativos señaló que RTVE servía de altavoz a mensajes de odio en relación con el lenguaje agresivo que usan una gran parte de sus tertulianos y colaboradores.

El millonario gasto de la renovación de Broncano

La sesión también ha estado marcada por la financiación del programa de Broncano. Diputados del Partido Popular han reprochado el enorme gasto de financiación pública en la reciente renovación del periodista en el mismo momento que el investigador Mariano Barbacid necesita 30 millones de euros para seguir luchando contra el cáncer de páncreas.

En respuesta, López ha rechazado las acusaciones de despilfarro y ha desviado la pegunta: "Yo quiero una oposición que no difunda bulos sobre el trabajo de Torrespaña, como ustedes hicieron con la cobertura de Venezuela". Ha recordado además que Barbacid fue entrevistado en La Noche en 24 Horas y ha comparado esa cobertura con la realizada por Telemadrid, a la que ha acusado de enviar reporteros al domicilio personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Los diputados presentes en la Comisión han recordado al presidente de la Corporación pública que la comparecencia tenía como objetivo la revisión de RTVE, por lo que introducir de forma reiterada las prácticas de Telemadrid resultaba totalmente fuera de lugar.