Las narcolanchas vuelven al puerto de Barbate a pocos días del segundo aniversario del asesinato de dos guardias civiles

Casi cuarenta y ochos horas con narcolanchas en el puerto de Barbate (Cádiz) y no pasa nada. La borrasca Leonardo está azotando con una fuerza extrema a buena parte de Andalucía, hasta el punto de que ha obligado a desalojar la cuenca del Guadalquivir y varias zonas inundables de las provincias de Sevilla y Córdoba, y también ha agitado con gran fuerza las aguas del Estrecho, lo que ha obligado a las narcolanchas a buscar refugio.

Tanto el Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, como la Subdelegada en Cádiz, Blanca Flores, han dicho en repetidas ocasiones que estos incidentes eran hechos puntuales. Sin embargo, para Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la presencia constante de narcolanchas demuestra lo contrario: "Efectivamente, los narcos son puntuales en llegar al refugio seguro que les ofrece la propia administración en su periplo criminal".

Este último episodio evidencia la impunidad con la que operan estos grupos y lo hace cuando apenas faltan unos pocos días para que se cumpla el segundo aniversario de la tragedia del puerto de Barbate en 2024, cuando dos guardias civiles perdieron la vida al ser arrollados por una narcolancha. Los agentes habían sido enviados sin medios, precisamente, a evitar que las narcolanchas tomaran el puerto para refugiarse de una tormenta.

AUGC Cádiz ha explicado que una narcolancha permanece atracada en el puerto de Barbate desde el martes, mientras otra alcanzó la playa del Carmen –en la misma localidad– el miércoles, sus tripulantes tras recibir auxilio de otra embarcación. "¿De verdad el Estado no tiene capacidad operativa para paliar esta desfachatez? Porque esta omisión y el mirar para otro lado es intolerable", claman desde la asociación profesional.

En esta línea, insiste en la urgencia de medidas contundentes y vigilancia efectiva. Creen que la combinación de fenómenos meteorológicos extremos y puertos poco controlados crea un escenario ideal para los narcotraficantes. "La impunidad en Barbate no solo es un problema de seguridad, sino un riesgo constante para quienes protegen nuestras costas, y el Estado debe demostrar que puede actuar antes de que ocurra otra tragedia", concluyen desde AUGC Cádiz.

Estos hechos se producen también apenas una semana después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, diese la espantada en el Parlamento Europeo y no se presentase en la institución para dar explicaciones precisamente relacionadas con la tragedia de Barbate.