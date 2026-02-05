Triunfo legal de Puigdemont sin valor: el TJUE falla que tenía inmunidad como eurodiputado

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad a los prófugos Carles Puigdemont y Toni Comín y a Clara Ponsatí. El fallo se basa en que el ponente de los suplicatorios formaba parte del grupo parlamentario europeo en el que se encuadraba Vox y que esa condición puede ser percibida como falta de imparcialidad.

Las defensas de los dirigentes golpistas recurrieron la decisión del Parlamento Europeo ante el TJUE, que en contra del informe del abogado general del mismo tribunal, Maciej Szpunar, emitido el pasado septiembre, sostiene que la cámara no debía haber retirado la inmunidad para que los tres eurodiputados en la pasada legislatura (2019-2024) pudieran ser juzgados en España. La retirada de la inmunidad se produjo en 2021, pero tampoco tuvo consecuencias prácticas de ningún tipo, salvo limitar la movilidad de los golpistas.

El ponente de los suplicatorios fue el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, perteneciente al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Este eurodiputado fue quien elaboró los informes en la Comisión de Asuntos Jurídicos a favor de levantar la inmunidad a los prófugos. Y el pleno del Parlamento Europeo aprobó dicha medida en marzo de 2021.

Esta sentencia del TJUE no tiene relación con la que se espera que alumbre en las próximas semanas en relación a la legalidad de la amnistía a los líderes golpistas condenados por el Tribunal Supremo en 2018 y posteriormente indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez.