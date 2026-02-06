El juez cita a Errejón para notificarle la apertura de juicio oral tras la renuncia de Mouliaá

El que fuera portavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, está citado ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid para que le notifiquen que, en un principio, se sentará en el banquillo de los acusados por la supuesta agresión a la actriz Elisa Mouliaá.

Errejón fue acusado por Mouliaá por haber cometido un supuesto delito de abuso sexual, por lo que el magistrado instructor decretó –tras el proceso de instrucción— la apertura de juicio oral, en contra de la opinión de la Fiscalía, que no advertía suficientes indicios de delito para ello. Ahora Mouliaá ha retirado su acusación particular, pero sigue existiendo una acusación popular personada en la causa, por lo que Errejón podría ser enviado a juicio.

Así se desprende de una diligencia de ordenación en la que requiere a Errejón su presencia en los juzgados de Plaza de Castilla el 10 de febrero (aunque en el documento pone por error 10 de enero)a las 9:30 para que reciba el auto con el que el magistrado Adolfo Carretero le abrió juicio oral.

Según explicaron fuentes jurídicas a Libertad Digital, la decisión de que esta causa continúe recae en la Audiencia Provincial de Madrid, debido a que Carretero ya había tomado la decisión de procesar a Errejón y lo abocara a un juicio oral. Se trata de un procedimiento habitual cuando se dicta la apertura de juicio oral, aunque esta ha sido recurrida por Errejón y está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid seguir adelante con el juicio o archivar la causa.

La retirada de Mouliaá

Elisa Mouliaá anunció este miércoles en redes sociales que había retirado su acusación particular contra Errejón, aunque defendió que no significa que se retracte de los hechos denunciados. Según publicó en su perfil de X, Mouliaá defiende que esta situación supone un "límite personal" después de haber "salido a dar la cara".

Por su parte, el abogado de la actriz, Alfredo Arrién, explicó que la decisión de retirar la denuncia contra Errejón estuvo motivada por la ansiedad que le generaba el señalamiento del próximo 9 de febrero en la Audiencia Provincial y que "podría ser determinante" en el procedimiento judicial.

La decisión se habría producido de manera unilateral y sin tener en cuenta el criterio de su defensa. En una entrevista en el programa Todo es Mentira, el abogado calificó la decisión de Mouliaá de "impulsiva" y "no responsable con el acto de denunciar a una persona".

Cabe destacar que la diligencia de ordenación contiene una errata: en lugar de citarlo el martes 10 de febrero, lo cita el 10 de enero, fecha que ya ha pasado. Por ello, Errejón podría aprovechar que la cita es errónea para evitar acudir a los Juzgados de Plaza de Castilla.