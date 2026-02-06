En el podcast de ‘La Radioteca, con Dieter Brandau’, titulado ‘La amnistía silenciosa’, se cuentan los detalles de esta estrategia pactada por Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi, gracias a la intermediación de Santos Cerdán y su socio de Servinabar, Antxon Alonso.

El penúltimo en ser beneficiado por esta amnistía encubierta y silenciada política y mediaticamente había sido el etarra Gadafi, condenado a 1.123 años de prisión por haber cometido 15 asesinatos y 20 atentados.

Desde este lunes 9 de febrero, el que fuera jefe de los pistoleros de ETA, Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, también podrá salir de la cárcel al disfrutar de un régimen de semilibertad de lunes a viernes. Txeroki sólo tendrá la obligación de volver a prisión para dormir.

El miembro de la cúpula de ETA estaba aún en segundo grado y ni siquiera había accedido al tercero. Según el Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos que dirige la socialista María Jesús San José, lo concedido a Txeroki no se trata de un tercer grado, sino de una fórmula intermedia para facilitar la salida de la cárcel del ex jefe de ETA. El Gobierno vasco justifica esta decisión porque el cumplimiento de la condena de Txeroki está ya muy avanzado. Sin embargo, conviene no olvidar que la realidad es que este sanguinario terrorista fue condenado a más cuatrocientos años de prisión.

377 años en 2011 por el intento de asesinato de la exteniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya), la histórica socialista vasca Esther Cabezudo, en febrero de 2002. 9 años de condena por un coche bomba que explotó en 2007 en Oropesa (Castellón). 18 años de condena por intentar asesinar con un paquete bomba a la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luisa Guerrero.

Una vez más y como, desgraciadamente, ya viene siendo habitual en el Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska, no se ha informado a las víctimas del terrorismo. La AVT ha confirmado a Libertad Digital que ya se ha puesto en contacto con el Gobierno Vasco para que "les confirmen la información" que ya está publicada en los medios de comunicación y "les den todos los detalles".

La asociación mayoritaria de víctimas, en conversación con este periódico, señala que el premio a un sanguinario terrorista como Txeroki "supone un nuevo varapalo a las víctimas del terrorismo". Denuncian que, una vez más, "estamos viendo cómo la legislación penitenciaria se utiliza para beneficiar a los terroristas sin tenernos en cuenta a las víctimas". Y alertan de la trampa del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario, el coladero que sirvió para excarcelar a los golpistas del 1-0 y que está abriendo las puertas de las cárceles a los terroristas.

Según la AVT, "es un tercer grado encubierto, una herramienta legal que permite flexibilizar el grado a aquellos que no cumplen los requisitos para acceder el tercer grado. De hecho, en los últimos meses hemos visto cómo sanguinarios terroristas como 'Gadafi' y ahora 'Txeroki' se ven beneficiados por esta artimaña legal". Las víctimas llevan años reclamando al Gobierno la posibilidad de que puedan ser ellas las que puedan recurrir. De momento, su petición, ha caído en saco roto.

En 2024, Txeroki pidió el traslado desde la prisión francesa de Lannemezan al centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián, en busca de lo que ahora ha conseguido.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional puede recurrir aunque su opinión no es vinculante. Por lo tanto, si el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional no lo impide, Txeroki podrá disfrutar de la libertad entre semana desde este lunes. Y todo esto con varias causas pendientes aún por juzgadas como su responsabilidad en los últimos atentados de la organización terrorista.