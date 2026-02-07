Y ya vamos por la M. Tras la borrasca Leonardo, ya está con nosotros Marta. El nuevo temporal pone en aviso este sábado a casi toda España por lluvias, tormentas, viento, olas y nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Un total de cinco comunidades autónomas tienen avisos naranja viento, lluvia, nieve y, sobre todo, olas: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Además, 99 carreteras se encuentran cerradas al tráfico, la mayoría por lluvias e inundaciones, según los aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 05:50 horas. En total, 85 vías permanecen intransitables por el agua y otras 14 por nieve y hielo, concentrándose las mayores afecciones en la mitad sur y en zonas montañosas del norte y centro peninsular.

Andalucía es la comunidad más castigada por el temporal. Cádiz lidera el número de cortes, con 26 carreteras totalmente cerradas, seguida de Córdoba, que suma 18 cierres. También se registran importantes afecciones en Sevilla, Jaén, Málaga y Granada. En varias vías nacionales y autonómicas se ha activado el nivel rojo, que indica circulación muy peligrosa, como en la N-430 a su paso por Badajoz.

El episodio de nieve y hielo afecta especialmente a Granada, Huesca y León, donde varios puertos de montaña permanecen cerrados o requieren el uso obligatorio de cadenas. Las complicaciones se extienden además a Asturias, Navarra y Castilla y León, con múltiples carreteras de la red secundaria bloqueadas.

La DGT mantiene activados distintos niveles de alerta por inundaciones y nevadas, con restricciones a la circulación de vehículos pesados en algunas autovías, y recomienda consultar el estado de las carreteras antes de viajar y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Más de 11.000 evacuados

El temporal que afecta a Andalucía ha obligado ya al desalojo de más de 11.000 personas en al menos siete provincias, según los últimos datos facilitados por la Junta. Cádiz concentra la mayor parte de los evacuados, con alrededor de 8.000 vecinos provenientes de los siguientes municipios: Jerez de la Frontera, Arcos, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.

Las evacuaciones se han extendido también a Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga, como consecuencia de las intensas lluvias y el riesgo de inundaciones derivado del desbordamiento de ríos y arroyos.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ya avanzó que tras la jornada de transición del viernes, se espera un nivel de riesgo "muy elevado" en gran parte de Andalucía durante este sábado.