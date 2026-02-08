La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha informado de que la afluencia a las urnas en Aragón a las 18.00 horas se sitúa en el 56,28%, lo que representa un incremento de 1,55 puntos respecto a los comicios de 2023 en una jornada que el Ejecutivo autonómico considera "trascendente".

El desglose territorial muestra dos realidades opuestas. Mientras Zaragoza tira de la participación con un 57,18% (2,77 puntos más), el Alto Aragón registra una leve caída hasta el 52,86%. Más acusado es el retroceso en la provincia de Teruel, que se deja 3,64 puntos y se queda en el 55,50%.

Estos datos corrigen la tendencia de las 14.00 horas, cuando el porcentaje global era ligeramente inferior al de hace tres años. Vaquero ha celebrado la normalidad general, pese a que muchos aragoneses apuran las últimas horas tras el fin de semana para ejercer su derecho.

En el capítulo de incidencias, se ha procedido a precintar una urna en Calatayud después de que un votante introdujera dos papeletas. Asimismo, fallos en el suministro eléctrico en Loarre y La Sotonera, provocados por un árbol, se han solventado con grupos electrógenos.