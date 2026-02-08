Todos los candidatos que aspiran este domingo a convertirse en presidente de la Comunidad Autonóma de Aragón ya han votado.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, admitía que llega con buenas sensaciones a la jornada electoral tras realizar su partido "una buena campaña" en unos comicios con "eco nacional". Si gana Azcón, pierde Sánchez. Es el mensaje trasladado a la ciudadanía para intentar aglutinar la mayoría del voto, en detrimento de Vox.

Yo ya he votado. pic.twitter.com/DKNMpcHo6U — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 8, 2026

En sus primeras declaraciones tras ejercer su derecho al sufragio en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, Azcón ha rechazado hacer "análisis políticos" sobre la posible subida de la formación que lidera Santiago Abascal. Así las cosas, se ha dirigido a los aragoneses para recordarles que "tienen la oportunidad de expresar su opinión" y que se escuche en toda España, dado que es la primera vez que Aragón va a las urnas en solitario.

Alegría pide una "participación masiva"

Por su parte, la candidata socialista, Pilar Alegría, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a acudir a las urnas apelando "a la participación, a la movilización y a esa responsabilidad", porque "hoy decidimos el presente y el futuro de nuestra tierra". Así se ha expresado la dirigente del PSOE en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al IES Goya de Zaragoza. Pese al anunciado descalabro que pronostican las encuestas, Alegría asegura que no está nerviosa, sino "ilusionada con el trabajo que hemos venido realizando, con el proyecto que hemos defendido y ahora lógicamente le corresponde a los aragoneses y a las aragonesas votar y decidir".

Aragón en blanco y negro

No ha faltado a la cita el mensaje pesimista de la candidata por IU-Sumar, Marta Abengochea, que ha votado en el CEIP Parque Venecia. "Es imprescindible que todo el mundo salga a votar porque este derecho podemos perderlo, estamos en riesgo de involución democrática, y si te quedas en casa le estás dando alas a las que nos quieren quitar este derecho y llevarnos a una España y a un Aragón en blanco y negro", ha dicho la dirigente comunista. En la misma línea, la candidata María Goikoetxea, de Podemos-Alianza Verde ha manifestado que "cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha". Goikoetxea ha votado en el colegio Pintor Pradilla de Villanueva de Gállego.

El candidato de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha votado en Navarrete del Río, localidad del municipio de Calamocha en la que le corresponde votar, al no haber colegio electoral en Cutanda, su lugar de residencia. En la misma línea que el resto de candidatos, Guitarte ha hecho un último llamamiento porque "el voto es uno de los principales recursos que como ciudadanos tenemos y hay que ejercer este derecho. La verdad es que hoy decidimos cuál es el futuro de la provincia de Teruel, decidimos cuál es el futuro de Aragón y es muy importante que se cuente con nuestro voto", ha señalado. Alberto Izquierdo, del Partido Aragonés, ha votado en Gúdar, la localidad de la que es alcalde desde 2003. Izquierdo ha señalado que "este es un día muy importante para la democracia y para Aragón" y espera que "cada uno con su voto diga lo que quiere para la comunidad autónoma". Y el candidato de la Chunta Aragonesista Jorge Pueyo, ha asegurado que este domingo, 8 de febrero, es "un día histórico" para la comunidad autónoma. Pueyo ha ejercido su derecho al voto en la localidad de Fonz, en la provincia de Huesca.

Alejandro Nolasco, último candidato en votar

El carrusel de declaraciones prefabricadas lo finiquitamos con el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, quien ha remarcado desde Teruel que estamos en un "momento crítico para el futuro de Aragón y de España". En este sentido, ha manifestado su "esperanza" para "aprovechar esta oportunidad histórica", terminar con la "estafa del bipartidismo" y dejar atrás lo que ha calificado como la "ruina socialista".