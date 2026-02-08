Tellado se ensaña con Alegría con cinco datos demoledores para el PSOE

Tras un resultado inferior al esperado en Aragón, Miguel Tellado ha comparecido en Génova para hablar fundamentalmente de una expectativa que sí se cumplió plenamente, la debacle del PSOE en las elecciones de este domingo en Aragón.

El dirigente popular celebró que el PP ha sido el ganador en toda la región y en cada provincia frente al "mínimo histórico" obtenido por Pilar Alegría. El popular se ensañó con la candidata y ex portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez arrojando varios datos sobre el resultado de los socialistas, con cinco escaños menos que en los anteriores comicios:

"En el año 2019, el PSOE ganó por diez puntos y ocho escaños de ventaja; en 2023 ganó el Partido Popular con seis puntos y cinco escaños de ventaja; ahora en 2026 el PP las gana de nuevo por más de nueve puntos, casi diez, y ocho escaños de ventaja" .

El PSOE está bastante más cerca de la tercera posición que de la primera", ha señalado respecto al 24 por ciento cosechado por Alegría, más próximo al 17,8 por ciento de Vox que al 34,2 por ciento cosechado por los populares.

Ha sacado peor porcentaje que Miguel Ángel Gallardo en Extremadura hace mes y medio", ha añadido Tellado sobre el hecho de que el candidato imputado obtuvo el 25,7 por ciento de los votos en las elecciones que ganó María Guardiola frente al 24,29 por ciento de Alegría.

Tellado ha dicho que "cuanto más sanchista" es la candidatura del PSOE "más cae". "La candidatura era cien por cien sánchez, presentó a la portavoz de las mentiras, de la corrupción, de los ataques a la igualdad y el resultado es otra derrota para Sánchez; es el mayor perdedor de la política española, una máquina de perder", ha insistido el dirigente popular que se ha centrado en su comparecencia en denostar el resultado socialista.