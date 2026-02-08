Tragedia en la A-1: muere una mujer al colisionar con una máquina quitanieves

Una conductora de 35 años ha muerto tras colisionar este sábado su vehículo contra una máquina quitanieves en la A-1 a su paso por la localidad madrileña de La Serna del Monte, en el norte de la Comunidad de Madrid. El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 82 de la carretera nacional, según informan los servicios de emergencias. Recordamos, además, que también el conductor de otro quitanieves ha fallecido en un accidente en Ávila.



Más de un centenar de carreteras cortadas

El temporal que atraviesa la Península continúa provocando, además, graves problemas en la red viaria española. Según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 05:40 horas de este domingo, 109 carreteras permanecen cerradas por las inclemencias meteorológicas, dentro de un balance total de 184 vías afectadas en todo el país.

Las inundaciones son la principal causa de los cortes, con 96 carreteras intransitables, la mayoría de ellas en Andalucía, la comunidad más castigada por el episodio de lluvias. A estas se suman las afecciones derivadas de la nieve y el hielo, que afectan a otras 69 vías, de las cuales 13 están totalmente cerradas y 33 requieren el uso obligatorio de cadenas.

En la red principal, las nevadas condicionan la circulación en importantes corredores como la A-1 entre Madrid y Segovia, la AP-66 entre Asturias y León y varios tramos de la A-6 en la provincia de León y en el acceso a Galicia, todos ellos en nivel verde con restricciones para camiones. Las condiciones son más severas en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, donde el nivel rojo obliga al uso de cadenas.

El impacto de las lluvias se concentra especialmente en Cádiz, con 25 carreteras cortadas, así como en Córdoba y Sevilla, donde varias vías autonómicas y locales permanecen cerradas por inundaciones.

La nieve mantiene también bloqueados numerosos puertos de montaña en la red secundaria, especialmente en Granada, con cortes totales en Sierra Nevada y el Puerto de la Ragua. Situaciones similares se registran en Asturias, Salamanca y Navarra, mientras que en otras carreteras del norte del país es obligatorio circular con cadenas.

La DGT insiste en la necesidad de extremar la precaución, informarse del estado de las carreteras antes de viajar y evitar desplazamientos innecesarios mientras persista el temporal.