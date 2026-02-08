Zapatero maniobra para colocar a su asesor, el exgeneral chavista Miguel Rodríguez Torres, como ministro

Nunca un expresidente del Gobierno de España copó tanta actualidad informativa por sus sospechosas y cuestionadas relaciones. La red de contactos en entredicho que José Luis Rodríguez Zapatero mantiene con Venezuela suma un nuevo protagonista: Miguel Rodríguez Torres. Quédense con su nombre porque este exgeneral chavista, exiliado en España, es actualmente el principal asesor de Zapatero para los temas relacionados con el país venezolano. De hecho, según adelanta el periodista David Alandete en ABC, el reciente viaje del expresidente a Caracas, presentado oficialmente como una visita vinculada a la comisión que redacta la futura ley de amnistía, tuvo —según fuentes coincidentes— un objetivo adicional de mayor calado político y militar: trasladar el nombre del general retirado como posible ministro de Defensa.

Como hemos contado en Libertad Digital, Zapatero fue recibido en el Palacio de Miraflores por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con quien aseguró mantener una relación "casi diaria" y de "gran confianza".

De cara a la galería, la presencia de Zapatero en Venezuela se centró en el llamado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática y en la tramitación de una amnistía que, según afirmó, se aprobará con rapidez y marcará "un antes y un después" en el país. Pero lo cierto es que la influencia del expresidente socialista sigue sirviendo para intentar blanquear la dictadura chavista. El testimonio de Julio Borges en esRadio dio buena prueba de ello.

Y con este panorama vuelve a escena la figura de Miguel Rodríguez Torres. Su carta de servicios es extensa. Pasó casi cinco años en prisión tras ser detenido en 2018 por orden de Nicolás Maduro, acusado de conspirar contra él. Su nombre también aparece relacionado con el conocido cártel de los Soles en informes estadounidenses. Ya en 2023 fue excarcelado y trasladado a España en una operación gestionada directamente por Zapatero, que lo acompañó de Caracas a Madrid. Rodríguez Torres niega tener causas abiertas, sanciones internacionales o aspiraciones políticas. En España, una denuncia por torturas y crímenes de lesa humanidad fue archivada en 2025 por falta de jurisdicción. Fue director del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y ministro del Interior en 2014, en una etapa asociada a la represión de protestas.

Dudas en Washington

Según cuenta Alandete, fuentes diplomáticas sostienen que Delcy Rodríguez y su entorno han presentado su nombre en distintos contactos internacionales como el de un interlocutor con ascendencia en las Fuerzas Armadas, pese a su ruptura con Maduro. Su perfil, aseguran, encajaría en un relevo controlado, destinado a estabilizar el sistema sin desmontar sus estructuras. En Washington, sin embargo, su nombre genera recelos por su historial y es considerado problemático para una narrativa de transición limpia. Por su parte, este exgeneral chavista mantiene que su relación con Zapatero se limita a gestiones para la liberación de presos políticos.

Según las fuentes que sostienen la tesis del viaje, el expresidente no sería el autor de la propuesta, sino la figura destinada a dotarla de legitimidad internacional, presentándola como parte de un proceso de reconciliación.