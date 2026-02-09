Descarrila un tren de mercancías 'peligrosas' en Irún sin información pública del Ministerio

Renfe ha sufrido un nuevo descarrilamiento de un tren de mercancías en una vía en el País Vasco, concretamente a la altura de Belaskoenea, sin que el Ministerio dirigido por Óscar Puente haya facilitado información del mismo.

Según fuentes conocedoras del accidente, el tren descarriló sin llegar a volcar ni provocar demasiados daños en las vías; pero este transportaba mercancías "peligrosas" que serían inflamables, por lo que podría haber resultado en una situación de peligrosidad para los trabajadores de las empresas públicas Renfe y Adif. Una situación de riesgo que estos organismos niegan.

En este sentido, fuentes de Adif han respondido visiblemente nerviosas –se entiende que, a causa de las constantes informaciones que afectan a la empresa dependiente del Ministerio de Transportes— a Libertad Digital y han explicado que "se le salió un bogie a un tren de mercancías de Renfe"; es decir, que la rueda de uno de los vagones salió de la vía provocando un descarrilamiento leve sin volcado del vagón.

A raíz de esta incidencia, que habría ocurrido el pasado viernes alrededor de las 22:30 horas, los demás trenes fueron desviados hacia otra vía debido a que el descarrilamiento se produjo en una zona donde se podía habilitar trayectos similares. Así, según Adif, no se publicitó el incidente –como suele darse a través del canal de comunicación de Info Adif— porque la incidencia no causó retrasos a los demás trenes de pasajeros.

Estas mismas reconocen que "hubo que reparar la vía", pero han recalcado que la circulación se estableció con normalidad a primera hora del sábado. Preguntadas por la falta de publicidad del incidente, han respondido que, al ser una incidencia menor que no ha causado retrasos en los demás trayectos, lo habitual es que no se publicite.

Por otra parte, las fuentes consultadas por este mismo diario en Renfe, han recalcado que "se pudo circular por vías alternativas", aunque sí han reconocido que hubo "ligeros retrasos" en otros trenes. Al ser interrogados por si la mercancía era "peligrosa" e "inflamable", estas fuentes han espetado que "da igual la mercancía" porque "en ningún momento se consideró que se estaba en una situación de alarma".

Así, ha asegurado que no se debe crear "alarmismo" mediante la publicidad de este tipo de incidentes, aunque, al volver a ser cuestionado por las mercancías y por lo que podría haber pasado si es que la incidencia hubiese tenido mayor gravedad, estas fuentes han respondido escuetas: "Pero no ha pasado".

En cualquier caso, la circulación en la vía fue restablecida a la mañana siguiente y, según han recalcado tanto desde Renfe como desde Adif, no se necesitó la intervención de mecanismos ni agentes externos. Además, han subrayado en numerosas ocasiones que "no estuvo en riesgo la seguridad" de los trabajadores ni de otros pasajeros.

La conexión de Irún con Puente

Cabe recordar que el actual secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Clavero, ha sido alcalde de Irún por más de 20 años, tras los cuales fue fichado por Puente para ocupar este cargo de especial relevancia en el Ministerio. Desde el Ayuntamiento –que no tiene responsabilidad alguna sobre la incidencia— gobernado por el PSOE, tampoco se le ha dado publicidad al descarrilamiento del tren de mercancías de Renfe.

