El caso Mouliaá torna en un culebrón: sus abogados aseguran que retoma la acusación contra Errejón y ella lo niega

La actriz Elisa Mouliaá finalmente seguirá adelante con la acusación contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por haber cometido un supuesto delito de abuso sexual contra ella.

La pasada semana la propia Elisa Mouliaá aseguraba que, en contra del criterio de su letrado, había presentado un escrito para que se desestimara la acusación particular que ejercía contra el expolítico. Ella indicó que no se retractaba de los hechos, pero aseveraba que necesitaba parar y que el caso continuara su curso judicial con una única acusación (La Fiscalía anunció que no formularía acusación contra Errejón): la acusación popular ejercida por la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive). Aun así, el juez Adolfo Carretero observaba un error en su escrito y la conminaba a subsanarlo para que se hiciera efectiva su renuncia.

Fuentes cercanas a la defensa de la actriz han confirmado a Libertad Digital que finalmente Mouliaá sí que ejercerá la acusación particular, por lo que esta no habría subsanado el error de su escrito para que el mismo no se hiciera efectivo; si bien ella ha desmentido esta información en la red social X asegurando que "aún" no lo ha decidido.

"No, aún no he decidido nada", ha expresado Mouliaá en un mensaje en el que se informaba sobre su vuelta al ejercicio de la acusación particular. De esta forma, ella misma desmiente la información que corroboran fuentes de su defensa a este diario sobre si seguirá adelante con la acusación.

En su escrito de acusación, Mouliaá pedía tres años de cárcel para Errejón, además de la inhabilitación para cargo público que corresponda y una indemnización de 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente, la que se determine en su caso, en fase de ejecución". Mouliaá también pedía que Errejón se hiciese cargo de los costes de sus abogados.

Mouliaá ha publicado docenas de mensajes en las redes sociales en los últimos días al respecto del caso en el que ella acusa a Errejón de haber cometido delitos contra su integridad sexual en el año 2020. En uno de estos mensajes en torno a la reciente polémica sobre si ejercerá o no su acusación popular, ha dicho estar "agotada –se entiende que mentalmente—". "No puedo más y todo el mundo me presiona", ha sentenciado la actriz.

En este sentido, si finalmente –y como asegura su defensa— Mouliaá siguiese adelante con la acusación, Errejón podría enfrentarse a un juicio en el que tuviese que responder tanto a la acusación popular como a la particular pero en el que la Fiscalía, como ya anunció, no acusará al no considerar que existiesen suficientes indicios de delito.

A pesar de las nuevas informaciones, la continuidad del caso sigue estando en manos de la Audiencia Provincial de Madrid después de que el magistrado instructor Adolfo Carretero cerrase la investigación, mandase a juicio a Errejón –en contra del criterio de la Fiscalía— y este lo impugnase. Tras ese escrito de impugnación de Errejón al que se sumó la Fiscalía, corresponde a la Audiencia de Madrid dar la razón a Errejón y a la Fiscalía y archivar el caso; o, por el contrario, a las acusaciones y decretar finalmente la apertura de juicio oral.