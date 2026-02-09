Txeroki comienza a disfrutar de su régimen de semilibertad para desolación de las víctimas

Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, ha comenzado a disfrutar este lunes del régimen de semilibertad que le ha concedido el Gobierno vasco. El terrorista, condenado a más de 400 años de cárcel, salió sobre las 8 de la mañana de la prisión de Martutene, en San Sebastián, estrenando así la medida aprobada por el Ejecutivo vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra, que supone una flexibilización en su régimen de internamiento, aunque permanece en segundo grado sin que se le haya concedido el tercer grado.

Según el Gobierno vasco, la fórmula se contempla para que los presos avancen en su resocialización a través del trabajo o voluntariado. El mecanismo del que ahora disfruta Aspiazu ha provocado consternación entre las víctimas, que lo ven como una prueba más de la amnistía encubierta emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez para los presos terroristas.

Txeroki fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Francia y ha sido condenado a diversas penas tanto por la Justicia gala como por la española. En 2011 fue sentenciado a penas que sumaban 377 años de cárcel por 21 intentos de asesinato y actos terroristas.

Para la Asociación Víctimas del Terrorismo, se trata de un "tercer grado encubierto" y un "varapalo" para las víctimas de la organización terrorista. El Gobierno vasco, denunció el viernes, utiliza "una vez más la legislación para beneficiar a los terroristas sin tener en cuenta a quienes sufrieron el dolor irreparable de sus crímenes". Ante la "artimaña", las víctimas llevan "años reclamando que tengan la posibilidad de recurrir estas decisiones, pero seguimos sin ser escuchadas".

"No es un hecho aislado, sino la consecuencia de una política penitenciaria que, desde hace años, deja atrás a las víctimas", señala.