Imputados dos exdirectores de la Guardia Civil y la exdirectora del CNI por el supuesto espionaje con Pegasus

La titular de la plaza número 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha imputado a dos exdirectores generales de la Guardia Civil y a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por el presunto espionaje con los programas Pegasus y Candiru a personas del entorno independentista.

También están imputados, a parte de los exdirectores Félix Vicente Azón y María Gámez, los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd, la empresa que se encarga de comercializar el 'spyware' Pegasus, las dos filiales europeas con sede en Luxemburgo y a los directivos de la empresa responsable del programa Candiru: Saito Tech Ltd.

La causa por los supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y de acceso ilegal a esos sistemas se investiga desde el mes de septiembre de 2025, cuando se admitió a trámite una querella presentada por la asociación internacional de víctimas de espionaje Sentinel Alliance el por presunto espionaje a cinco empresarios catalanes.

Por este supuesto espionaje solicitaron a la instructora que que pidiese al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos del CNI, la citación de Paz Esteban para que tomarla declaración, que se le pidiera información a Israel sobre sobre NSO Group y que requiriera a los Mossos d'Esquadra la elaboración de informes sobre los terminales infectados.

Pegasus

El 'spyware' Pegasus también es el protagonista de otro caso que estaba investigando la Audiencia Nacional. Como ya publicó Libertad Digital El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4, José Luis Calama tomó la decisión de archivar de manera provisión al caso Pegasus por la infección con este programa los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, por la falta de una persona concreta a la que culpar de estos hechos.