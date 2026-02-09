La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha negado este lunes al juez Juan Carlos Peinado que investigue la concesión del rescate a Air Europa por no haber podido contrastar por el momento las informaciones que vinculan a Begoña Gómez con el rescate.

El magistrado instructor de la causa que investiga las supuestas prácticas delictivas de la esposa del presidente del Gobierno pidió a la UCO el pasado mes de diciembre que le informara de si existían nuevas informaciones que vincularan a Begoña Gómez con el rescate. Esta petición vino después de que el exministro José Luis Ábalos señalase a la mujer de Pedro Sánchez como posible intermediaria del rescate. El que fuera su asesor ministerial, Koldo García, aseguró que los Hidalgo hablaron de concederle una comisión de hasta un millón de euros por su intermediación.

En un escrito remitido este lunes al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de los Juzgados de Plaza de Castilla, la unidad de la Guardia Civil destaca que, al menos por el momento, estas informaciones no son contrastables; por lo que no procede que Peinado los incluya en la causa por la que investiga a Gómez.

"Los contactos y relaciones personales entre las personas interesadas en la

operación financiera y terceros a los que en el escrito se alude como motivos o

condicionantes de determinados aspectos del expediente de Air Europa, así como la

posible relación causa-efecto con la tramitación del expediente, no son contrastables debido a la ausencia de fuentes de información al respecto", explica el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Así, la UCO destaca que "no se considera posible tomarlos como nuevos hechos para la investigación" que está llevando a cabo Peinado, que instruye la causa por la que Begoña está acusada de haber cometido hastsa cinco delitos diferentes: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida.

Por ello, la Guardia Civil concluye que "no se observa la existencia de nuevos hechos" que pudieran adherirse a la causa. Así, el magistrado continuará la instrucción sin incluir el rescate de Air Europa, algo que ya había intentado anteriormente y le fue denegado. Este hecho, según han informado fuentes jurídicas a este diario, garantiza el orden de la instrucción y que esta se finalice lo antes posibles, ya que la apertura de nuevas diligencias podría alargar una causa cuya instrucción tiene de plazo hasta el mes de abril el presente año, a no ser que apruebe una nueva prórroga.

